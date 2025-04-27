Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ

Президент России позвонил командующему группировкой и командирам подразделений.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность командующему группировкой и командирам отличившихся подразделений в связи с завершением освобождения Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — сказал Песков.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним на территории региона от неонацистов освободили село Горналь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко выступила с инициативой сделать 26 апреля — днем освобождения Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Харченко добавила, что это событие нужно запечатлеть в учебниках по современной истории России для школьников и студентов.