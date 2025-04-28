Боевика ВСУ приговорили к 16 годам заключения за преступления в Курской области

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 35 0

Российский суд вынес приговор боевику ВСУ

Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Анатолий Мармаза минировал дороги, а также препятствовал эвакуации гражданского населения.

Суд приговорил боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Мармазу к 16 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Ольговка в Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Согласно материалам следствия, боевик, находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения.

«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года Мармаза совместно с иными военнослужащими 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины с автоматом АК-74, в целях совершения террористического акта, незаконно вторгся на территорию Российской Федерации», — сообщается на сайте Следственного комитета.

Ведомство ранее сообщило, что боевики ВСУ в августе 2024 года убили жителя села Бондаревка в Суджанском районе Курской области. Неонацисты обстреливали жилые постройки и перерезали линии электропередачи. СК России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК («Теракт, повлекший смерть человека»).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность к мирным переговорам с Украиной. Также Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергообъектам.

Тема:
Курская область
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