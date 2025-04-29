Не терял времени: летевший в Петербург самолет оставил послание на небосводе

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Летевший в Петербург самолет нарисовал звезду в небе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Рейс ожидал возобновления работы Пулково.

Очень много вопросов сегодня вызвали действия экипажа пассажирского самолета, который летел из Кемерово в Петербург. Уже на подлете к Северной столице на борту получили информацию, о том, что введен план «Ковер» — аэропорт временно не принимает суда, поэтому нужно потянуть время.

В результате на карте полетов сервиса Flightradar появилась вот такая звезда. Однако тут же появились скептики, заявившие что самолет не может совершать столь резкие повороты. И эта пентаграмма — фейк.

«К большому сожалению, современные самолеты, даже военные, так летать не умеют. У них всегда есть радиус поворота. Если мы внимательно построим на всю траекторию данного рейса, то увидим и другие артефакты, которые были на протяжении этого полета — зубчики, пилы, и тому подобное», — прокомментировал авиационный эксперт, военный летчик Дмитрий Дрозденко.

Я лишь напомню, что пилоты весьма часто занимаются такими художествами в небе. И если рисовать реальную фигуру, то это, конечно, должно быть, что-то с более плавными линиями. И некоторые такие творения без цензуры показывать просто нельзя.

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