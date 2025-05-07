Вооруженное столкновение Индии и Пакистана нарушило международное авиасообщение

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов после сообщений об индийских ракетных ударах. Это решение привело к приостановке всех внутренних и международных рейсов. Двум российским самолетам, которые следовали в Нью-Дели и на Пхукет, пришлось экстренно менять маршруты. Теперь рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно будут обходить закрытую зону. Продолжительность полета при этом увеличится в среднем на один-два часа.

Неудобство пассажиров — это мелочи по сравнению с тем, чем может обернуться военное столкновение двух ядерных держав. Этой ночью Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Чем грозит дальнейшая эскалация конфликта? И что сейчас происходит в приграничных регионах — в репортаже корреспондента «Известий» Марии Забелышинской.

В обмене ударами двух ядерных держав — это был первый громкий выпад, и его сделала Индия. В Нью-Дели заранее наметили цели военной операции «Синдур» — девять лагерей террористов на территории Пакистана, откуда якобы планировались удары по Индии. Вот только в Исламабаде сообщили, что под ракетный удар угодили ни в чем неповинные мирные жители. Взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах, а также некоторых районах спорной области Кашмир.

Власти Пакистана уже подсчитывают потери. По их информации, погибли по меньшей мере 26 человек, более 40 получили ранения. В результате ударов были уничтожены несколько построек, в том числе мечеть. Часть Кашмира оказалась обесточена.

«По этому трусливому акту, где был нарушен суверенитет страны, может быть поднято много вопросов. У нас есть 51-я статья Устава ООН, где закреплены наши права на самооборону. Пакистан предпримет все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности, суверенитета и чести страны и ее народа», — подчеркнул военный представитель Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чоудхри.

Ответ Исламабада не заставил себя ждать. Вооруженные силы Пакистана атаковали блокпосты на границе с Индией. Огонь открыли по территории Джаммы и Кашмира. Как сообщили в Нью-Дели, в результате обстрела погибли три мирных жителя. Помимо этого Пакистан заявил, что сбиты пять индийских истребителей.

Изначально поводом для эскалации конфликта стала атака террористов в индийской части Кашмира. На территории, которую видят своей обе соседних страны, боевики расстреляли туристов из Индии. Погибли 26 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности к теракту. Сейчас же в министерстве обороны Пакистана заявляют, что готовы свернуть боевые действия, если Индия отступит. Однако пока ситуация на границе накалена до предела. С обеих сторон к ней стягивают военную технику.

Конфликт Индии и Пакистана вызывает особенное беспокойство во всем мире. Обе страны — ядерные державы. Военный бюджет у них значительно отличается. По этому показателю Индия превосходит своего соседа почти в десять раз. Зато по ядерным боеголовкам практически паритет: 180 у Индии против 170 у Пакистана. К тому же конфликт разгорелся в одной из самых густонаселенных точек на планете. Если стороны применят оружие массового уничтожения — будут сотни миллионов жертв.

Представители российского МИДа следят за развитием ситуации и готовы оказать помощь в урегулировании напряженной ситуации. С мирными инициативами выступает и президент США Дональд Трамп. Новость об эскалации индо-пакистанского конфликта застала его врасплох перед пресс-конференцией в Белом Доме.

«Это позор. Мы только что узнали об этом, как раз когда входили в двери Овального кабинета. Думаю, люди знали, что что-то произойдет, основываясь на недавних событиях. Знаете, они сражаются уже много-много десятилетий и столетий, если задуматься. Я просто надеюсь, что все закончится очень быстро», — заявил Трамп.

Вот только первый индо-пакистанский конфликт произошел еще в 1947 году, то есть когда обе страны только получили независимость. И сейчас никто из сторон не показал, что намерен отступить.