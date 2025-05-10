«Поздравляю обе страны»: Трамп о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Трамп заявил о прекращении боевых действий между Индией и Пакистаном
Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong
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США выступили посредником в переговорах сторон.
Пакистан и Индия договорились о полном и немедленном прекращении боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social.
«Поздравляю обе страны с применением здравого смысла и большого разума. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — говорится в сообщении.
По словам Трампа, перемирие было достигнуто после «долгой ночи переговоров». Соглашение также не состоялось бы, как заявил глава Белого дома, если бы США не выступили в качестве «моста» между Индией и Пакистаном.
Военные действия между странами начались 6 мая, когда Индия нанесла удары по террористическим, со слов властей страны, объектам в Пакистане. В ответ были обстреляны контрольно-пропускные посты на границе. И в Индии, и в Пакистане в результате боевых операций пострадало мирное население. С обеих сторон есть погибшие.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что у Дональда Трампа началась бессоница. Причиной президент США называет конфликт на Украине.
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