Эксперт оценил риск ядерной эскалации между Индией и Пакистаном
Политолог Тарасов: вероятность ядерного удара от Индии или Пакистана низкая
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
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Оба государства владеют ядерным оружием.
Несмотря на наличие у Индии и Пакистана ядерного оружия, вероятность его применения остается низкой. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru выразил политолог Станислав Тарасов. Он отметил, что конфликт, скорее всего, ограничится локальными столкновениями на границе, хотя угроза применения ядерного арсенала будет сохраняться.
«Это ядерные державы. У них есть ядерные бомбы, 10-15-20 штук с каждой стороны, но я не думаю, что дойдет до ядерного удара. Это будет какая-то приграничная стычка...» — объяснил Тарасов.
Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X сообщил о возможной атаке со стороны Индии в ближайшие сутки. Это заявление прозвучало на фоне высказывания премьер-министра Индии Нарендры Моди, который подчеркнул, что индийские военные имеют полную свободу действий в ответ на теракт в Джамму и Кашмире.
На границе двух стран уже зафиксированы боестолкновения, в том числе с применением артиллерии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня.
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