В Индии сообщили о переброске Пакистаном войск к границе

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Эскалация конфликта между странами продолжает набирать обороты.

Индия заявила о переброске войск Пакистана к границе

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт

Пакистан перебрасывает свои войска к границе с Индией, чтобы провести наступательную операцию и эскалацию обстановки. Об этом заявила представитель индийских ВВС Виомика Сингх в ходе брифинга МИД страны.

«Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации ситуации», — сказала она.

По словам Сингх, армия Индии находится в высокой степени боевой готовности. Как указала индийская сторона, действия со стороны Пакистана были отражены, также были предприняты ответные меры.

Вместе с тем она отметила, что армия Индии подтверждают свою приверженность к деэскалации конфликта, если со стороны Пакистана будут предприняты аналогичные шаги.

Однако министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что ситуация складывается противоположным образом. Он указал, что армия страны совершает удары по территории Индии с целью обороны, поскольку сторона противника, по его словам, использовала во время боевых действий беспилотники и ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Индия и Пакистан провели воздушный бой.

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт
10 мая
Пакистан объявил о крупномасштабной военной операции против Индии
8 мая
Самый крупный в современной истории: Индия и Пакистан провели воздушный бой
7 мая
Вооруженное столкновение Индии и Пакистана нарушило международное авиасообщение
7 мая
Пакистан сообщил о 26 погибших в результате ударов Индии
7 мая
«Это позор»: Трамп прокомментировал удары между Индией и Пакистаном
7 мая
Индия начала военную операцию «Синдур» против Пакистана
5 мая
Эксперт оценил риск ядерной эскалации между Индией и Пакистаном
4 мая
Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня
30 апр
На границе Индии и Пакистана началась перестрелка
25 апр
Пакистан открыл огонь по постам на линии контроля с Индией
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
В Магнитогорске люди застряли вниз головой на аттракционе
12:04
Свыше 7 миллионов россиян присоединились к виртуальной минуте молчания в День Победы
11:39
Вдова Героя РФ Сергея Чебнева стала почетным гостем Парада Победы в Москве
11:22
В Донецке развернули 200-метровый флаг ДНР в память о независимости
11:06
В Индии сообщили о переброске Пакистаном войск к границе
10:51
В Германии обнаружили тело скандально известного рэпера Xatar

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу