Индия начала военную операцию «Синдур» против Пакистана

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Оба государства обладают ядерным оружием.

Фото, видео: Mohammad Farooq/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Индия — Пакистан: конфликт

А это кадры того, что в эти минуты происходит на индийско-пакистанской границе. Дели заявляет о начале операции «Синдур» и нанесении ударов по террористам в Кашмире.

Исламабад, в свою очередь, сообщает, что ракеты летят на гражданские объекты внутри страны. Эскалация в спорном регионе Кашмир наблюдалась в последние недели, и сейчас, похоже, Индия решила пойти на открытое вооруженное столкновение.

Оба государства обладают ядерным оружием. Ранее власти обеих стран не исключали его применение.

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