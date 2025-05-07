Пакистан сообщил о 26 погибших в результате ударов Индии
Ранее индийская сторона объявила о проведении операции «Синдур».
Фото, видео: Reuters/Mohsin Raza; 5-tv.ru
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Число погибших в результате ударов ВВС Индии по Пакистану выросло до 26 человек. Еще 46 — ранены. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Пакистана.
Там утверждают, что соседняя страна нанесла удар по мирным людям, проживавшим в шести населенных пунктах.
Ранее, в ночь на среду, индийская сторона объявила о проведении операции «Синдур», отметив, что удары наносятся по террористической инфраструктуре.
Пакистан уже провел ответную ракетную атаку. Сбил несколько индийских истребителей. Сейчас, по различным сообщениям, обе стороны стягивают к границе технику.
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