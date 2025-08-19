Американский лидер считает себя причастным к спасению многих людей и урегулированию конфликта между Индией и Пакистаном, который мог привести к ядерной войне.
Трамп заявил, что надеется попасть в рай
Президент США Дональд Трамп заявил о своем стремлении «попасть в рай», подчеркнув важность спасения людей. Это заявление он сделал 19 августа в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что если ему удастся спасти семь тысяч человек за одну неделю, он будет стремиться к этому высшему благу. Он также добавил, что его действия способствовали спасению многих людей и разрешению конфликта между Индией и Пакистаном, который мог привести к ядерной войне.
Кроме того, по словам президента России Владимира Путина, который встречался с Трампом 15 августа, американский лидер также заинтересован в разрешении конфликта на Украине. Путин отметил, что российское правительство замечает усилия администрации США в этом направлении.
После саммита с Путиным газета Newsweek сообщила о росте рейтинга одобрения Трампа, который составил +10%. Это значение оказалось выше, чем в последнем опросе издания в июле.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что РФ готова к переговорам с Украиной в любом формате.
