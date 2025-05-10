Пакистан объявил о крупномасштабной военной операции против Индии
Власти страны планируют атаковать стратегические цели.
Фото: AKHTER GULFAM/ТАСС
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Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» (Прочная стена. - Прим. ред.) против Индии. Об этом стало известно из сообщения телеканала Geo News, который сослался на источники.
В материале указали, что такие действия стали ответом на «постоянные провокации» со стороны Индии.
Уточнялось, что в планах Пакистана нанесение удара по нескольким стратегическим целям, находящимся в Индии. В настоящий момент в результате ударов с пакистанской стороны по индийским территориям уничтожено ракетное хранилище BrahMos.
Правительство Пакистана подтвердило начало военной операции.
«Операция „Баньян ун Марсус“ началась», — объявила пресс-служба правительства в соцсети.
Обострение отношений между Пакистаном и Индией началось после теракта, произошедшего 22 апреля вблизи от индийского города Пахалгам. Территории Джамму и Кашмир, на которых зафиксировали происшествие, спорные. В ходе террористических действий погибло 27 мирных жителей.
Позднее, в среду, 7 мая, Минобороны Индии объявило о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. Как сообщал пакистанский телеканал Samaa, Исламбад ответил на ракетные удары по территории Индии.
Ранее, писал 5-tv.ru, Индия и Пакистан провели самый крупный в современной истории воздушный бой.
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