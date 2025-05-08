Самый крупный в современной истории: Индия и Пакистан провели воздушный бой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Индия и Пакистан провели воздушный бой

Крупный и продолжительный: Индия и Пакистан провели воздушный бой

Фото: Reuters/GIBRAN PESHIMAM

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Тема:
Индия — Пакистан: конфликт

Расстояние ракетных ударов иногда превышало 160 километров.

Между Индией и Пакистаном прошло самое крупное и продолжительное в современной истории воздушное сражение. В нем были задействованы 125 истребителей. Об этом рассказал телеканал CNN.

Бой длился более часа. При этом ни Индия, ни Пакистан не пересекали воздушное пространство противника.

«Ни одна из сторон не была готова отправить своих пилотов через границу из-за воздушного боя, произошедшего в 2019 году. Тогда пилот индийских ВВС был сбит на территории Пакистана», — говорится в сообщении.

Согласно информации источника из пакистанской службы безопасности, расстояние ракетных ударов в ходе боя иногда превышало 160 километров. 

По данным CNN, Индия потеряла пять самолетов. Однако представители страны этого до сих пор не подтвердили.

Также источник телеканала отметил, что пакистанские военные делали все необходимое, чтобы предупредить мирных граждан в районах, чьи территории могли стать возможными целями для атак с индийской стороны. Это помогло снизить число жертв среди гражданского населения.

Индийско-пакистанские отношения стали напряженными после террористической атаки 22 апреля в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. Было совершено нападение на мирных жителей, погибли 27 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вооруженное столкновение Индии и Пакистана нарушило международное авиасообщение

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