Сергей Лавров прибыл с визитом в Доминиканскую Республику

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 29 0

В принимающей стране недавно открыли посольство РФ.

Фото, видео: МИД России

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Доминиканскукю Республику. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

В рамках своего первого визита в Доминиканскую Республику, Лавров намечает встречи с президентом страны Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом. Эти важные переговоры состоятся в среду и будут посвящены укреплению двусторонних отношений между государствами.

Текущий 2025 год особенный для обеих стран, так как они отмечают 80-летие установления дипломатических отношений, и открытие посольства России в Доминиканской Республике стало одним из ключевых событий этого года. Ранее в стране функционировал лишь филиал российского диппредставительства из Венесуэлы.

Лавров прибыл в столицу Доминиканы из Рио-де-Жанейро, и в ходе своих встреч он обсудит перспективы развития торгово-экономических связей, увеличение объемов инвестиционного сотрудничества, а также развитие туризма и культурно-гуманитарных обменов. Одной из целей визита также станет усиление соглашений и создание новой договорно-правовой базы, которая позволит обеим сторонам более эффективно взаимодействовать в будущем.

Этот визит подчеркивает активизацию российских внешнеэкономических интересов в Латинской Америке и демонстрирует стремление России к расширению своего влияния в этом регионе. Ожидается, что результаты встреч окажут положительное влияние на дальнейшие общие инициативы и проекты между двумя государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Китая.

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