Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 14 0

Майские праздники Москва встречает чистой, красивой и нарядной.

Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

Фото: mos.ru

В Москве завершился месячник по благоустройству. Сотрудники городских коммунальных служб и жители подготовили столицу к предстоящим майским праздникам. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Переменчивая апрельская погода не помешала нашей ежегодной генеральной уборке. В течение месяца сотрудники городских коммунальных служб наводили порядок на улицах столицы. А 19 и 26 апреля на помощь им вышли москвичи, принявшие участие в общегородских субботниках», — отметил Мэр Москвы.

Фасады жилых домов и административных зданий отмыли от зимней пыли. Там, где это было необходимо, отремонтировали цоколи, входные двери подъездов, крыльца и лестницы входов. Кроме того, привели в порядок территории городских учреждений и предприятий, строительные площадки, центральные тепловые и газораспределительные пункты, а также трансформаторные подстанции. Во дворах промыли детские игровые комплексы и оборудование на спортивных площадках.

Особое внимание во время месячника по благоустройству уделили дорожно-транспортной инфраструктуре. Все дороги и тротуары несколько раз промыли специальным моющим средством. Кроме того, тщательно промыли транспортные тоннели, эстакады и мосты, а также подземные и надземные пешеходные переходы. А еще специалисты начали обновлять разметку. Дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, шумозащитные экраны привели в порядок, а уличные фонари промыли и при необходимости отремонтировали.

Набережные и причалы специалисты подготовили к сезону летней навигации.

Привели в порядок памятники и произведения монументального искусства — они снова сверкают чистотой.

После тщательной подготовки вновь заработают московские фонтаны. Перед запуском их почистили, проверили инженерные системы и наладили оборудование.

Клумбы города украсили более 4,2 миллиона виол. На них также начинают цвести 15 миллионов тюльпанов.

В столице также привели в порядок парковые территории и зеленые зоны. На субботниках горожане помогли прогрести газоны и подготовить клумбы к высадке цветов.

«Как всегда, майские праздники Москва встречает чистой, красивой и нарядной. Хороших выходных, друзья! С праздниками!» — написал Сергей Собянин.

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