Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

Пакистанские военные уже десять дней подряд нарушают режим прекращения огня на границе с Индией. Об этом сообщает Press Trust of India (PTI).

По данным агентства, пакистанские войска продолжают вести огонь из стрелкового оружия в различных секторах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире.

Также уточняется, что индийская армия отреагировала на эти действия и начала ответный огонь.

Сведений о пострадавших нет.

Отношения между двумя странами обострились после произошедшего 22 апреля теракта недалеко от индийского города Пахалгам, который расположен на спорной территории Джамму и Кашмир. Тогда в результате инцидента погибли 27 мирных жителей.

После этого Индия и Пакистан закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Также Индия перекрыла реку Инд в сторону Пакистана, закрыв все четыре шлюза.

Известно, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», зашедшая на территорию из Пакистана.