«Наша сексуальная жизнь — табу для всех»: Юлия Ковальчук о семейной жизни

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 17 0

Юлия Ковальчук: наша сексуальная жизнь — табу для всех

«Наша сексуальная жизнь — табу для всех»: Юлия Ковальчук о семейной жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица рассказала, что на фоне обсуждений ее отношений с Алексеем Чумаковым их пара стала еще крепче.

Певица Юлия Ковальчук заявила, что не намерена обсуждать свою личную жизнь с посторонними людьми. Об этом она сказала специально 5-tv.ru в эфире программы «Посиделки на Дорожном радио».

На протяжении нескольких недель пользователи социальных сетей активно обсуждают звездную пару Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Причиной волны интереса стали шутливые высказывания певца в адрес своей супруги.

«Мы вообще не говорим ни о какой сексуальности, и наша сексуальная жизнь — табу для всех. Никто не знает о ней! Просто мы повествуем о том, что это нормально, ведь мы взрослые люди. Мне кажется, что для того, чтобы семейная пара существовала без тайн, и это было комфортно обоим, дома должна быть такая атмосфера, чтобы можно было поговорить абсолютно обо всем», — сказала певица.

Как признается артистка, она вовсе не ожидала подобного ажиотажа после интервью и совершенно не понимает, что так могло срезонировать с общественностью.

«Когда я узнала, что что-то происходит, то вообще не поняла, к чему люди прицепились. Это их мнение. Им с ним комфортно, и слава Богу. Переубеждать никто никого не будет. На фоне этой ситуации мы стали еще ближе», — добавила Ковальчук.

Несмотря на многие шутки об отношениях в сети, Юлия не считает, что они с супругом открыто говорят о сексуальности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук и Чумаков назвали главное условие семейной жизни.

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