Детство, растоптанное войной: как выживали и о чем мечтали мальчишки и девчонки в ВОВ

«В блокадных днях мы так и не узнали:

Меж юностью и детством где черта?..

Нам в сорок третьем выдали медали

И только в сорок пятом — паспорта.

И в этом нет беды. Но взрослым людям,

Уже прожившим многие года, вдруг страшно оттого,

Что мы не будем ни старше, ни взрослее, чем тогда»

Юрий Воронов, советский поэт, журналист и общественный деятель.

Казалось бы, прошло столько лет со времен Великой Отечественной войны, однако до сих пор именно эта битва против нацистской Германии и ее союзников вызывает столько эмоций.

Ровно 80 лет назад Красная Армия разгромила вооруженные силы Германии и освободила мир от фашистского гнета, в том числе оккупированные страны Европы.

Советский Союз внес наибольший вклад в победу над нацизмом. Однако успех стоил огромных потерь. В этот страшный период погибло более 27 миллионов человек.

Нацисты разрушили около двух тысяч городов и поселков, а также уничтожили свыше 70 тысяч сел и деревень СССР. Однако, несмотря на это, бравые воины смогли переломить ход войны и победить врагов.

Решающей силой в кровопролитной войне стал простой народ, который не сломался и бился брат за брата. Никогда не державшие в руках оружия мирные жители были вынуждены взглянуть в лицо страху и сражаться за свою жизнь и за светлое будущее.

Размышляя об этом, в голове непременно возникает образ седовласого крепкого мужчины, но мало кто представляет перед собой краснощекого ребенка, которому, казалось бы, нет места на войне.

Враги отняли детство у сотен тысяч детей. Неокрепшему сознанию маленьких людей пришлось пережить немало пыток. На их хрупкие плечи легла тяжесть горя военных лет. Но они не согнулись под этой тяжестью, а наоборот, стали сильнее и выносливее.

Мигом повзрослевшие, но не успевшие распробовать жизнь, маленькие герои сражались рядом со старшими и держались. Держались так, как могли.

А испытания на долю детей Великой Отечественной войны легли совсем немаленькие. Кто-то выжил, кто-то погиб. Но их истории будут жить вечно.

«Нас на машины посадили, а мамы следом бегут, плачут»

Фото: © РИА Новости/Георгий Зельма

Ребенок войны Ольга Высоцкая хорошо запомнила тот роковой день, когда в ее дом вторглась война. Тогда, 22 июня 1941 года, еще маленькая Оля была занята своими детскими делами с братьями и сестрами, когда внезапно на пороге появился их отец, совсем непохожий на себя.

«Война с Германией началась!» — произнес сбитый с толку глава семейства.

Уже на следующий день всех взрослых мужчин вызвали в военкомат. Отец пятерых детей тоже ушел на войну. Прежним его больше никогда уже не видели.

«Село наше, Тимошенки (Смоленская область. — Прим. ред.), зимой спалили, все до последней хаты. Мы жили кто где — по соседним деревням. Раньше были евни, где молотили и сушили хлеб, — вот нам такую евню на две семьи и дали от колхоза. Мы потом себе хатку построили на том же месте, где наша сгорела. Бабы строили сами, маме помогал дядька — у него пальцы плохие были, его на войну не взяли», — передает слова Высоцкой портал Правмир.

Сложно было жить женщинам, но они не жаловались, ведь у них было главное — свобода. Но вскоре отняли и ее. Однажды ночью немцы ворвались в дом Высоцкой и забрали ее в лагерь, в котором маленькой девочке пришлось столкнуться с ужасной жестокостью.

«Пригнали в соседнее село, полицаи нас на машины посадили, а мамы следом бегут, плачут. Привезли в райцентр, там лагеря большие. Мы (сельские дети — Прим.ред.) в них сидели недели три-четыре, а мамы наши бегали к нам. Бывало, есть принесут, одежду, а их прогоняют дежурные, бьют прикладами. Потом в баню согнали нас, помыли — и на станцию.

Только стали грузить, а тут наш самолет прилетел, начал бомбить. И нас быстро повезли на Витебск», — вспоминала пережившая войну женщина.

Напуганных и исхудавших детей привезли в Остероде (город в Восточной Пруссии, ныне Оструда на территории Польши). Там их поселили к пану в вагончик из досок.

«Было у этого пана много пленных, и польские семьи были, работали с нами вместе. Как приехали, две наши девчонки запричитали: „Придет пан выбирать красивых“, — сели и лица закрыли руками. А мы, некрасивые, кучкой стояли — восемь девок и два парня, — плакали вместе. Нас пан посчитал и забрал. А они, красивые, вдвоем остались, и отправили их на лесопильный завод в Кенигсберг», — вспоминала Ольга.

Девочка осталась работать у пана. Он заставлял детишек с утра до ночи копать картошку, да так чтоб разогнуться потом не смогли. А если они не выполняли норму, то он раздевал их догола и оставлял мерзнуть на улице.

«Коров доили, картошку сажали, в осень полтора месяца копали, варили ее свиньям, на поле работали: трактора жнут, кучками складывают, а мы вяжем. Пан все сдавал немцам: и картошку, и молоко, и мясо… Ну что-то и себе оставлял. Работали с видного — и до темного. Час обеда, в воскресенье выходной. А кормили так: пол-литра супу в обед, утром 200 граммов хлеба и чашечка воды, кофе — грязное какое-то, несладкое. И вечером такая еда. Бывало, млеем, где какая травина съедобная — жуем», — рассказывала о голоде Высоцкая.

Но это было не самое страшное. Страшно было, когда пан злился. Его не останавливали устремленные на него жалобные глаза, истощенные тельца и еще совсем не испорченные души маленьких людей.

Они были так невинны, что пана лишь позабавило, когда он доставал толстую палку и выбивал ею из ребенка всю ненавистную ему чистоту и нежность.

Они ходили все синие. Иногда теряли сознание. Все чувства заменило лишь одно — страх. Но дети держались. Они верили, что когда-то это закончится и они вновь смогут увидеть своих родных.

«Если отстанете, то не вернетесь»

Фото:© РИА Новости/Георгий Зельма

Так несколько лет Оля Высоцкая и другие ребята работали на кормящего фашистов пана с утра до ночи, терпя побои и постоянный голод. Спасало одно — они сами. Держась друг за друга, дети смогли дожить до конца войны.

«Пошли мы как-то коров доить — а там наши солдаты и немецкие: и в хлеву, и за хлевом, всюду бегают. Меня ранило, мы приползли в столовую, посидели там. Является пан: „Уходите“. Отвел нас на станцию, сказал ждать, пока пригонит машину. Мы посидели до вечера, оттуда пошли в разбитый дом, в подвал. Там сидели дня три. Пришел ночью пан за нами, искал — не нашел. Мы вылезли утром, вышли на дорогу — пехота идет», — так Оля вместе с другими детьми смогла спастись.

Солдаты накормили измученных мальцов и наказали идти им домой. Парни ушли с пехотой, а девочки отправились к домам вещи забирать.

«Собрали тряпки наши, идем. Навстречу солдатик: „Куда вам, девчаты?“ — „Идем на Россию“. Он сказал не отставать от него — а если отстанем, то не вернемся. Так мы с ним и бежали за день километров 20, если не больше. Потом русские нас на машину посадили и отправили в Белосток», — рассказывала Ольга.

Так попали измученные мальцы в комендатуру, где их долго допрашивали, а потом отправили домой в райцентр.

«Собрали целый вагон и повезли на Рудню, наш райцентр. Оттуда шли пешком — под конец я уже идти не могла, меня на санках везли. Вшей мы принесли! В тот день была баня. Матка есть не давала, боялась, что с голоду еще объемся», — вспоминала женщина.

Счастью в семье не было предела, однако длилось оно недолго, ведь не всем удалось выжить. Далеко не всем. В дом Высоцких так и не вернулся старший сын.

Блокадный Ленинград — «Осталась одна Таня»

Фото:© РИА Новости/Борис Антонов

Сложно было. Дети не были готовы к тому, что случилось в 1941-м. Никто не был готов. Взрослые не могли остаться рядом со своими чадами и уберечь их от жестокости и ярости врагов, которая пришла на их земли.

Нужно было воевать за Родину и за всех детей Советского Союза. А там уже лишь вера помогала держаться и надеяться, что дети, оставшиеся одни, останутся живыми.

Жизнь требовала, а потому ребятам пришлось повзрослеть. Кто-то уходил на фронт, кто-то сбивался в партизанские отряды, кто-то присматривал за совсем маленькими детишками, кто-то добывал еду. Трудно было всем.

Слишком рано неокрепшие юнцы променяли ранцы на тяжелый труд. Но любовь к жизни и своему брату подбадривала их, и они справлялись.

Они держались даже тогда, когда им приходилось работать на заводах с тяжелым оборудованием, не предназначенным для маленьких ручек. И тогда, когда немцы издевались над ними, и не думая о том, кто стоит перед ними. Они держались и тогда, когда их пытали. И тогда, когда они смело бросались на врага.

Выжить помогали не психологи, а ласка брата. Детишки делали себе игрушки и пытались вернуть хоть частицу того детства, что у них отняли. Вот только в «войнушку» больше не играли. Никто не хотел быть фашистом.

Одним из самых трагичных этапов ВОВ стала блокада Ленинграда. Тогда взрослым и детям особенно было тяжело. Блокада продолжалась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года.

Детей там было примерно 400 тысяч. Их пытались эвакуировать, однако из-за недостаточных и путанных разведданных о положении в пригородах Ленинграда и соседних областях детей отвезли в небезопасные места, которые оказались под ударом гитлеровских войск. Так ошибочно часть детей отправили прямиком навстречу врагу.

«Уже в эти дни над некоторыми районами Ленинградской области нависла угроза захвата их наступающими немецко-фашистскими войсками, а эвакуация туда детей продолжалась до 2 июля. Вражеская авиация уже бомбила железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. Под бомбежки попадали и эшелоны с детьми. В связи с этим эвакуация в районы Ленинградской области была прекращена», — писал в своей работе профессор Санкт-Петербургской академии управления и экономики Борис Белозеров.

Собственные свидетельства юных ленинградцев заставляют содрогнуться. Трудно представить, что детям пришлось увидеть смертей больше, чем они могли сосчитать. Боль и ужас от окружающего они размещали в своей отдушине — дневниках.

Таня Савичева оказалась в блокадном Ленинграде, когда ей было всего 11 лет. В своей летописи она отразила дни гибели каждого члена ее семьи.

«Женя умерла 28 декабря в 12.00 часов утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в три часа дня 1942 года. Лека умер 17 марта в пять часов утра в 1942 году. Дядя Вася умер 13 апреля в два часа ночью 1942 года. Дядя Леша 10 мая в четыре часа дня 1942 года. Мама 13 мая в 7.30 часов утра 1942 года. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня», — говорилось в дневнике Тани Савичевой.

Девочка умерла 1 июля 1944 года в эвакуации от туберкулеза кишечника. Ей было 14 лет.

«В школе уже не дают задач про съестное»

Фото: © РИА Новости/Александр Красавин

Другая девочка, 13-летняя Евгения Шаврова, писала о том, как шла учеба в страшные годы блокады Ленинграда. Она рассказывала о том, как в холода обессиленные дети иногда приходили в школу, только чтобы получить домашнее задание и поесть в столовой.

А также о том, как на уроках русского языка примеры правил подбирали не из учебника, а из новых стихов ленинградских поэтов, и как учителя всеми силами пытались отвлечь детей от страха и боли.

«Продолжаем учиться. Мне особенно нравятся уроки географии, русского языка, которые ведет Мария Васильевна Тихомирова. Но как-то меньше ребят приходит в школу. Жизнь в городе становится все труднее. Взрослые говорят: „Продовольствия в Ленинграде до 25 ноября…“ А дальше? В школе уже не дают задач про съестное», — говорилось в дневнике Евгении Шавровой, 20 ноября 1941 года.

Школьники не оставались в стороне и пытались помочь взрослым с добычей еды или борьбой с врагом… При этом дети учили взрослых не унывать и находить хоть малую, но радость в мелочах.

«Сегодня было необыкновенное событие, просто чудо! На Невском, около „Баррикады“, в окне столовой лежала настоящая кошка и притом с котятами! Первая кошка в блокадном Ленинграде, после прорыва кольца! Может быть, кошки есть и другие, но их, наверное, еще очень мало. Собралась целая толпа, все долго глядели, улыбались, даже военные. Вернувшись домой, я позвонила немедленно маме на работу, рассказала об этом. Когда станет немного полегче жить, мы тоже обязательно возьмем котеночка», — говорилось в дневнике Евгении Шавровой, 13 апреля 1943 года.

Наравне со взрослыми трудились и мальцы. Они дежурили по ночам на ленинградских крышах, чтобы не допустить пожаров от немецких зажигательных бомб либо вовремя потушить возгорание. Они работали в госпиталях санитарами, спасая жизни братьям.

«Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек», — писал писатель Александр Фадеев в заметках «В дни блокады».

Один из приказов Военного совета обороны Ленинграда августа 1941-го гласит:

«В формируемых рабочих батальонах организовать группы подростков для разведки, связи, снабжения личного состава батальонов боепитанием, продовольствием, водой».

Жизнь вынудила юнцов стать взрослыми. Из детей, оставшихся в блокадном Ленинграде, от голода, обстрелов или болезней погиб примерно каждый седьмой ребенок.

Жизнь за братьев

Фото: © РИА Новости/Михаил Филимонов

Не было детства у ребятишек во время войны. Приходилось взрослеть и принимать решения, которые трудно принять и во взрослом возрасте. Но иногда бывает так, что для тебя не существует иного решения, сколько бы тебе ни было лет. Так было у Вилора Чекмака, мальчика, который без раздумий решил вступить в партизанский отряд.

Тогда ему не было и 16 лет. Мама плакала и отговаривала сына, но Вилор был непреклонен. Он не хотел отсиживаться, пока кто-то проливает за него кровь. Как и многие остальные мальчишки его возраста, Вилор стал служить в разведке.

Ему не суждено было дожить до конца войны. Слишком бравое было сердце. 10 ноября 1941 года юнец находился на посту. Немцы начали окружать отряд.

Тогда Вилор выстрелил из ракетницы и предупредил своих собратьев о приближающемся враге. Он понимал, что тем самым он привлечет внимание нацистов к себе, но это не остановило его.

Немцы сразу же двинулись на мальчика, готовясь к погоне. Но русский молодец не был из робких. Вилор взял оружие и открыл огонь. Дрался он до последнего выстрела, а затем юный герой взял взрывчатку и кинулся на фашистов, подорвав себя вместе с ними.

За свои достижения он получил медаль «За боевые заслуги» и медаль «За оборону Севастополя».

14-летний летчик

Фото: Евгений Халдей/ТАСС

Еще один юный герой не побоялся уйти на фронт. Звали его Аркадий Каманин. Он был сыном известного советского военачальника и генерала ВВС Красной Армии Николая Каманина.

Глядя на папу, Аркадий всегда мечтал быть таким, как он — сильным и смелым. И он не подвел отца.

На войну вместе с родителем юнец отправился служить на Карельский фронт. Аркадий является самым молодым летчиком Великой Отечественной войны. Официально он им стал в 14 лет, и тогда же его зачислили в 423-ю отдельную эскадрилью связи.

Такой юный мальчик был не по годам умен и ловок. Благодаря ему выжил пилот самолета-штурмовика Ил-2, который потерпел крушение. Каманин спас мужчину.

Также благодаря его успешным действиям в небе Красная Армия смогла установить красный флаг в оккупированных Будапеште и Вене. За это Аркадий получил орден Красной звезды.

Мальчишке повезло выжить, однако он не прожил и 19 лет. Его погубил менингит.

Смертельный суп

Фото: © РИА Новости/Алексей Межуев

Выносливости и силе духа этого дитя войны позавидовал бы каждый. Можно не называть ее имя, ведь все и так знают о Зине Портновой, девочке, которая хитростью уничтожила фашистов, а попав в плен, сквозь невыносимую боль от пыток не выдала своих.

В 1941 году 15-летняя Зина вместе с младшей сестрой приехали из Ленинграда к своей бабушке на каникулы в деревню Зуи, что находилась в Белоруссии. Именно там для девочки началась война.

В стороне юная Зина оставаться не могла. Она решила вступить в подпольную организацию «Юные мстители». Подпольщики устраивали диверсии, портили имущество врага. Со временем их силы возросли, так как появилась связь с партизанскими отрядами.

Неравнодушная молодежь взорвала местную электростанцию, вывела из строя кирпичный и торфяной заводы, сожгла льнозавод с большими запасами льна и подорвала единственную водокачку.

На поиски диверсантов нацисты бросили все силы. Они и не догадывались, что противостояли им обычные дети, которые не сломались под гнетом и страхом.

Многие из диверсантов ушли в лес к партизанам, но не Зина. Девочка искала шанса помочь партизанам другим способом. Так она устроилась посудомойкой в столовую, где кормились немцы, проходившие курсы переподготовки.

За свою работу Портнова получала остатки еды, которые относила своей маленькой сестренке. А сама каждую ночь обдумывала план, как подобраться к еде. И ей это удалось.

Смышленая девчушка сумела незаметно подобраться к свежесваренному супу для фашистов и отравить его. В итоге уничтожила около ста нацистов.

Паника охватила убийц детей, женщин и стариков.

Кто же смог их отравить и остаться безнаказанным? Когда разъяренные немцы добрались с подозрениями и до Зины, они заставили ее попробовать злосчастный суп. Портнова не испугалась. Будь что будет.

Смелая девочка съела отравленный суп, не моргнув и глазом. До дома она добралась чуть живой. Ей помогла бабушка, которая смогла вытащить ее с того света своими целебными отварами. После спасенная Зина вступила в партизанский отряд.

Организацию «Юные мстители» враги разгромили после доноса предателя, а потому Зина отправилась на задание, чтобы выявить врага среди своих. Она выявила предателя, но ценой собственной свободы.

Схваченной Зине предложили сделку: она выдает партизан, и ее отпускают на свободу.

Девушка лишь улыбнулась в ответ допрашивающему ее фашисту, слишком смешон он был. Немцу это не понравилось, и он вынул пистолет, пытаясь напугать бесстрашную партизанку.

И тут произошло неожиданное: ловкая девушка выхватила оружие и застрелила нациста, а вместе и двух других немцев.

К сожалению, сбежать юной героине не удалось. Ее ранили и поймали повторно. Больше нацисты не разговаривали с Зиной. Девушка пережила страшные пытки, о которых страшно и подумать. Но и в этот момент смелая партизанка не выдала своих.

Ее расстреляли 10 января 1944-го. Хрупкое окровавленное тельце лежало на снегу, и лишь седые после пережитых мучений волосы поблескивали на свету.