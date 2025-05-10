Сотни жителей Эстонии посмотрели парад Победы
Местные власти и в этом году не помешали почтить память предков.
Фото, видео: 5-tv.ru
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А вот одна из самых необычных акций в этот день традиционно проходит в российском Ивангороде.
Там на берегу устанавливают сцену, на которой дают концерт для жителей Нарвы, которая через речку.
Эстонские власти, конечно, запрещают приходить на набережную, но каждый год собираются сотни человек.
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