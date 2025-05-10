Сотни жителей Эстонии посмотрели парад Победы

А вот одна из самых необычных акций в этот день традиционно проходит в российском Ивангороде.

Там на берегу устанавливают сцену, на которой дают концерт для жителей Нарвы, которая через речку.

Эстонские власти, конечно, запрещают приходить на набережную, но каждый год собираются сотни человек.