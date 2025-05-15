Европейцам бы не о давлении на Москву думать, а свою экономику спасать. Сегодня, например, встали заводы Ford в Кельне. Встали впервые. На работу не вышел никто из почти 12 тысяч сотрудников. Бастуют и требуют выходные пособия, ведь совсем скоро руководство обещает оставить у станков только каждого четвертого из них. С демонстрантами пообщался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Блокированы все подъезды, конвейер остановлен — привычный гул еще одного немецкого автогиганта сменился на грохот протестов, бой барабанов и ритуальные танцы у закрытых ворот.

Тысячи рабочих германского подразделения Ford впервые за почти столетнюю историю предприятия не вышли на работу.

«Форд убивает будущее» — 2900 сотрудников «под нож» — в планах в ближайшие несколько лет урезать рабочие места и зарплаты.

«Мы не хотим становиться безработными и должны бороться за наши рабочие места», — заявила протестующая.

«Я работаю здесь уже 20 лет и не хочу потерять работу. Эти места нужны нам для наших семей и будущего наших детей», — говорит протестующая по имени Лиза.

Но американский автопроизводитель уже твердо решил сворачивать деятельность и бежать отсюда.

Ford больше не нужен Европе. Продажи резко упали, интерес к американским машинам на историческом минимуме — убытки в Германии уже 10 лет подряд только растут, а долги множатся. При этом продажи электромобилей, в которые Ford вложил миллиарды, поддавшись общеевропейской практике, не оправдали ожиданий.

«Причина, конечно, и в европейских условиях. Планируется запрет на двигатели внутреннего сгорания. Автомобильная промышленность обременена налогами на выбросы CO₂. В ближайшее время также вступят в силу соответствующие нормы по выбросам и нормативы по CO₂ для автопарков. Все это, безусловно, оказывает давление на автопром», — отметил депутат бундестага Штефан Котрэ.

Так что и сегодняшняя Европа не нужна Ford — без дешевого газа, атомной энергетики и слишком резкого перехода на альтернативные источники. От этого уже полегли и сотни немецких производств во всех отраслях, и в собственном многострадальном автопроме — не прекращаются забастовки на VW, Audi, Mercedes и BMW.

Губительное наследство Шольца, Хабека и Бербок под названием «деиндустриализация» — санкции, которые ударили по самим себе, курс на милитаризацию, который завел Германию в промышленный тупик. Крупный немецкий бизнес покидает отечество, сбегая в те же США и Китай.

Но что же новый канцлер ФРГ? В первом же обращении к нации Фридрих Мерц обвиняет самих немцев в нежелании работать. И отвергает идею четырехдневной трудовой недели.

«Говоря, что мы должны снова работать в этой стране больше и, прежде всего, эффективнее, я уже говорил это в прошлом году с этого места, и с тех пор ничего не изменилось. При четырехдневной рабочей неделе и балансе между работой и личной жизнью мы не сможем поддерживать процветание этой страны», — отметил Мерц.

Всего за неделю у руля он так и не свернул с военных рельсов, а наоборот — прямо по ним ведет немецкий локомотив под тот же откос.

Вот уже и грустная шутка о том, что даже Porsche подумывают из-за финансовых трудностей снова вернуться в оборонную промышленность и производить танки — уже не кажется чем-то несерьезным. В истории производителя элитных суперкаров уже была такая мрачная страница — и во время Второй мировой, и в 1960-х годах, когда компания участвовала в разработке тех самых Leopard для бундесвера. И характерно, что в сегодняшней Европе это снова возымело значительный потенциал.