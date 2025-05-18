ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске в свою сторону ракеты с территории Йемена. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ведомства. Йеменские хуситы из движения «Ансар Алласх» официального подтверждения данной информации не публиковали.

«После начала работы сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная с территории Йемена», — сказано в посте ЦАХАЛ.

По данным издания The Times of Israel, с тех пор как ЦАХАЛ возобновил наступление в секторе Газа, это произошло в марте, йеменские хуситы ударили по Израилю баллистическими ракетами 35 раз. В мае обломки одного из снарядов упали на территории аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Кроме того, производились атаки с помощью, минимум, десяти беспилотников. Со стороны Израиля были ответные удары.

Накануне представители ЦАХАЛ сообщили о намерении усилить военную операцию в секторе Газа. Подчеркивалось, что Израиль настаивает на освобождении заложников и уничтожении радикального палестинского движения ХАМАС. Днем ранее по телеканалу Al Jazeera прошла информация о более чем 100 погибших, в секторе Газа в результате ударов ЦАХАЛ. Израильские военные также наносили удары по гражданским объектам, в числе жертв — дети.

Ранее, писал 5-tv.ru, ООН призвал Израиль прекратить блокаду Газы после масштабных авиаударов.