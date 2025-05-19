Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская

Народная артистка России Ольга Блок-Миримская умерла на 71-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Актрисой Блок-Миримская стала уже в юном возрасте. Ее дебют в кино — роль в фильме Бориса Долина «Слепая птица». Тогда девочке было всего восемь лет.

Но к профессии Блок-Миримская впоследствии вернулась уже после окончания школы, поступив в Крымское училище культуры в Симферополе. Вскоре актриса примкнула к труппе Крымского украинского театра драмы и музыкальной комедии, в составе которой сыграла около 30 ролей.

В 1980-х Блок-Миримская приехала в Москву и поступила в ГИТИС, а с 1990 года работала в Театре-студии Олега Табакова.

На счету актрисы 15 ролей в кино и сериалах, в частности она участвовала в съемках «Моей прекрасной няни», сыграв роль двоюродной сестры героини Анастасии Заворотнюк.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Земляникина. Она преподавала в институте культуры и искусств МГПУ и руководила театрально-просветительским центром «Берег детства».