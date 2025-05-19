Звездная болезнь налицо: психолог разобрала поведение Брухуновой

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 143 0

Психолог Абравитова: жена комика Петросяна Брухунова страдает звездной болезнью

Фото, видео: Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

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Супруга Петросяна то и дело становиться предметом для обсуждений после колких заявлений.

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, страдает от звездной болезни. Такое мнение выразила клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «сНежный человек».

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По словам эксперта, все началось с того момента, когда Брухунова встретила Петросяна и осознала, что может использовать его успех для своего продвижения в мире медиа.

«Я думаю, что у нее звездная болезнь. И вообще, у нее такая звездная постройка изначально была, когда она увидела Петросяна и поняла, что можно взять его в разработку», — сказала Абравитова.

По ее мнению, амбиции Татьяны не ограничиваются тем, чтобы стать равной Петросяну. Она стремится его превзойти, рассматривая его лишь как удачную ступень на своем пути.

Психолог добавила, что такие люди, как Брухунова, не могут быть значительными фигурами, потому они часто используют свою хитрость и манипулятивные навыки, чтобы подниматься по карьерной лестнице, опираясь на тех, кто уже достиг успеха.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Брухунова пожаловалась на преследующих ее «непорядочных» людей.

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