«Я стану ее глазами»: как умерший муж Гурцкой собирался делать ей предложение

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Кучеренко не стало в 2023 году.

Брат Дианы Гурцкой вспомнил трогательные слова Петра Кучеренко:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Брат Дианы Гурцкой вспомнил свой разговор с ныне покойным Петром Кучеренко перед тем, как тот собирался сделать певице предложение. Муж сестры поразил Роберта, заявив, что намерен стать «глазами» для будущей супруги.

«Я сказал: „Петя, ты знаешь, у Дианы достаточно проблем. Не хочу, чтобы ты был ее проблемой“. Он ответил: „Ты не бойся, я стану ее глазами“. Такие эмоции у меня в этот момент были… Хотел весь мир обнять», — поделился мужчина на федеральном канале.

Семья Петра тоже очень тепло приняла Диану Гурцкую. Когда мужчина поделился со своей матерью намерением жениться на певице, та опешила. Однако долго думать не стала и одобрила выбор сына.

«Каждый человек имеет право на счастье. Диана больше других имеет это право», — рассказала мать Петра.

Она также отметила, что Петр с детства был очень самостоятельным, а потому попытки навязать ему свою точку зрения не имели смысла. Мальчик рано стал опорой и поддержкой для семьи. Большую часть времени он проводил со своей старшей сестрой Сашей, потому что матери было некогда заниматься его воспитанием.

Замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко не стало в 2023 году. Это случило, когда он возвращался из командировки на Кубу. Находясь в самолете, мужчина почувствовал, что у него болит сердце. Пилоты совершили экстренную посадку в Минводах и вызвали к борту скорую помощь, однако врачи по прибытии не смогли реанимировать его.

Позднее семья Петра расскажет, что он очень хотел избежать этой командировки, однако сделать этого не получилось. Проблемы со здоровьем настигли Кучеренко еще во время перелета в Гавану, так что все время провел в номере отеля. До дома оставалось лететь несколько часов, когда у мужчины разорвалась аорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы.

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