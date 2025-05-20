В Петербурге обсудили киберугрозы и правовое взаимодействие между странами ШОС

Участники Международного юридического форума рассматривают возможности совершенствования правовой системы в условиях цифровизации.

В Петербурге близится к завершению второй день международного юридического форума (ПМЮФ). Специалисты со всего мира обсуждают вопросы совершенствования глобальной правовой системы.

Борьба с международной киберпреступностью, сотрудничество между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в юридическом аспекте — это лишь некоторые темы.

Здесь же представлены новейшие технологии. К примеру, робот Арди может стать хорошим помощником приставов, он отлично ориентируется в вопросах юриспруденции.

Рядом прибор, который может воспроизвести подпись абсолютно любого человека. Вот так выглядит автограф Мэрилин Монро. Но выдать его за подлинный не удастся: когда она поставлена человеком — начало штриха острое. У машины так не получается.