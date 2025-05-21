В России опубликуют список злостных должников по алиментам

Уже в конце этой недели Минюст опубликует список злостных должников-алиментщиков. Он будет в общем доступе, то есть проверить нарушителя сможет каждый.

Федеральная служба судебных приставов намерена регулярно пополнять реестр родителями, которые уклоняются от выплат своим детям и даже объявлены в розыск.

Информация эта весьма полезная и многое говорит о человеке. А таких должников у нас в стране почти 200 тысяч.

Сначала у списка будет чисто информационная функция. Но в дальнейшем алиментщикам планируется ограничивать доступ к госуслугам. Выйти из реестра можно только после оплаты долгов.