Президент России Владимир Путин поддержал создание мемориала погибшим волонтерам в Курской области. Об этом он заявил на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Президент также предложил боевикам ВСУ, оставшимся в Курской области, сдаться.

«Да, вышибли из Курской области противника, но там еще они по каким-то щелям, подвалам сидят, просят эвакуации. Им сдаться предлагают. Некоторых взяли в плен, и отправили назад, предложить сложить оружие», — сказал он.

Ранее сообщал, что в Европе многие разделяют позицию РФ, но не все высказывают свою точку зрения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Рано или поздно, по словам президента, отношения РФ с Европой восстановятся. Глава государства добавил, что некоторые граждане Франции воюют в зоне специальной военной операции (СВО) на стороне России, назвав свое подразделение «Нормандия-Неман».