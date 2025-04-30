Путин поддержал создание мемориала волонтерам в Курской области

Президент предложил боевикам ВСУ, оставшимся в регионе, сдаться.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин поддержал создание мемориала погибшим волонтерам в Курской области. Об этом он заявил на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».
Президент также предложил боевикам ВСУ, оставшимся в Курской области, сдаться.
«Да, вышибли из Курской области противника, но там еще они по каким-то щелям, подвалам сидят, просят эвакуации. Им сдаться предлагают. Некоторых взяли в плен, и отправили назад, предложить сложить оружие», — сказал он.
Ранее сообщал, что в Европе многие разделяют позицию РФ, но не все высказывают свою точку зрения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».
Рано или поздно, по словам президента, отношения РФ с Европой восстановятся. Глава государства добавил, что некоторые граждане Франции воюют в зоне специальной военной операции (СВО) на стороне России, назвав свое подразделение «Нормандия-Неман».
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