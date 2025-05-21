«Президент дал нам такой заряд»: волонтеры о встрече с Путиным в Курской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 660 0

Волонтер Шумаков: на встрече с Путиным царила доверительная и теплая атмосфера

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Глава государства вдохновил добровольцев на новые достижения.

Волонтеры в Курской области рассказали 5-tv.ru, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным вдохновила их на новые достижения.

«Разговор был плодотворный. Конечно, президент дал нам такой заряд. Мы смогли рассказать о своей деятельности, о своей работе, чем мы занимаемся, <…> о планах на будущее. То, что сегодня была встреча с президентом — это, конечно, залог нашей стабильности», — рассказал ветеран боевых действий и глава «Боевого братства» Денис Сычев.

Он подчеркнул, что беседа с главой государства дала волонтерам стимул продолжать трудиться. По словам Сычева, визит Путина в Курскую область — знаковое событие. В ходе встречи с волонтерами каждый из 19 участников смог задать свой вопрос и получить обстоятельный ответ.

«Встреча была настолько неожиданной, что аж в горле пересохло», — признался Сычев.

По словам настоятеля курчатовского храма Успения Пресвятой Богородицы Евгения Карачевцева, встреча с президентом — большая неожиданность. Она вызвала у участников особые чувства — приятное удивление, волнение и трепет.

«Человек, который исторически меняет нашу страну. <…> У меня был больше, наверное, рассказ о той деятельности, которую ведут храмы. <…> Президент внимательно выслушал всех, проявлял искреннюю заинтересованность, задавал уточняющие вопросы», — рассказал священнослужитель.

Руководитель исполкома Народного фронта в Курской области Сергей Шумаков заявил, что на встрече с Путиным царила теплая и доверительная атмосфера.

«Президент сразу создал доверительную атмосферу, сказав: „Если хотите что-то рассказать, не стесняйтесь, мы здесь для этого собрались“. <…> Волонтеров было очень много, из разных организаций. <…> Люди очень эмоционально рассказывали всю правду, которая есть. <…> И он отметил, что благодаря тому, что все являются такой большой неравнодушной командой, победа будет за нами», — поделился Шумаков.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Путин говорил с волонтерами в Курской области.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

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