На подлете к Москве за ночь сбиты 17 беспилотников ВСУ

Экстренные службы работают на месте падения обломков.
Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich
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В ночь, 22 мая, силами противовоздушной обороны (ПВО) России была отражена атака 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Все инциденты произошли в период с 01:53 до 03:43 ночи. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Первый вражеский дрон был оперативно сбит силами ПВО РФ к 01:53. Еще четыре беспилотника на подлете к Москве удалось обезвредить к 02:43. Уточнялось, что на месте падения обломков выполняют работу специалисты экстренных служб.
В 03:29 ПВО отразили атаку восьми украинских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Через несколько минут, в 03:43, российским военные удалось сбить еще четыре вражеских дрона.
Ранее 5-tv.ru писал, что на подлете к Москве сбиты девять беспилотников ВСУ. Всего на территории разных российских регионов с 18:00 по 20:00 по московскому времени силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских БПЛА.
На регионы России постоянно совершаются атаки со стороны боевиков Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют как беспилотники, так и обстреливают регионы у границы ракетами.
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