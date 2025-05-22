На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Лизы

Эфирная новость 49 0

У девочки опасное заболевание, которое стремительно поражает ее организм.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня на Пятом канале День добрых дел! И в нашей помощи нуждается 8-летняя Лиза — у девочки острый лимфобластный лейкоз, который стремительно поражает ее организм.

Остановить болезнь может таргетная терапия, но стоит она больше двух миллионов рублей. Помочь семье собрать деньги можете вы — наши зрители. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 24-25 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Штришок за штришком, разрез за разрезом рождается новый герой. Розовый дракон — Милки, а синему и черному восьмилетняя Лиза имена пока не придумала. Это ее новые защитники. Хотя и сама она в обиду никого не даст, потому что занимается тхэквондо. Ее любимые предметы — рисование и физкультура. Но и математика дается легко.

Уроки прерывает очередной осмотр врача. Снова гимнастика — недавно у девочки парализовало часть лица. Но куда страшнее пареза диагноз — острый лимфобластный лейкоз, о нем семья узнала полгода назад. Первым симптомом стала высокая температура, которую не удавалось сбить.

Когда стала понятна причина, Лиза перед первым курсом химиотерапии собралась с силами и сама попросила ее подстричь.

«Я на нее смотрела, не могла поверить. Она говорит: потому что вот эти все косички, хвостики давят, тянут голову. У нее головка и так болит», — рассказывает Елена Желудкова, мама Лизы.

Велосипед, яркие маски, которые она мастерила, школьные подружки — все осталось за дверями больниц. Лейкоз оказался крайне агрессивным, поразил и костный мозг, и кровь.

Лечение не дало нужного результата. У Лизы постоянно болят голова, руки, ноги. Она почти всегда подключена к капельницам. Но врачи нашли способ, как ей помочь. Нужна особая таргетная терапия. Та, что прицельно бьет по раковым клеткам. Она поможет достичь ремиссии и подготовит девочку к трансплантации костного мозга.

«Терапию данным препаратом необходимо начать в ближайшее время, поскольку мы наблюдаем очень быстрое распространение опухолевых клеток как в крови, так и в костном мозге», — объясняет врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга для детей № 1 Клиники НИИ им. Горбачевой Любовь Цветкова.

Стоимость лекарства — 2 066 018 рублей. Сумма для семьи неподъемная. Родители Лизы очень надеются на помощь неравнодушных людей.

Сама Лиза мечтает поскорее выздороветь и поехать в родной город, где ее давно ждут и родственники, и одноклассники, и десятки разноцветных драконов в ее спальне. С которыми она обязательно увидится, если мы, все вместе, ей поможем.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Лизе, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
День Добрых Дел
16 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Сережи
15 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Сережи
6 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Мирабель
30 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетнего Кирилла
29 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Кирилла
25 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Данилы
24 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Даниила
18 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Мирры
17 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Мирры
11 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Игоря
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.75
-0.56 91.30
1.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:36
В Петербурге началась подготовка к празднику выпускников «Алые паруса»
6:18
В Нижневартовске совет ветеранов попросил установить в парке бюст Сталина
6:00
«Молния» поразила пункт управления FРV-дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
5:42
Задавайте вопросы: сексолог назвала признаки несовместимость партнеров
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Лизы

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
Кевин Смит хотел бы пригласить Юру Борисова сняться в своем фильме
Москва лучше Франции: певица Власова рассказала о своей любви к столице
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу