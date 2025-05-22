На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Лизы

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня на Пятом канале День добрых дел! И в нашей помощи нуждается 8-летняя Лиза — у девочки острый лимфобластный лейкоз, который стремительно поражает ее организм.

Остановить болезнь может таргетная терапия, но стоит она больше двух миллионов рублей. Помочь семье собрать деньги можете вы — наши зрители. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 24-25 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Штришок за штришком, разрез за разрезом рождается новый герой. Розовый дракон — Милки, а синему и черному восьмилетняя Лиза имена пока не придумала. Это ее новые защитники. Хотя и сама она в обиду никого не даст, потому что занимается тхэквондо. Ее любимые предметы — рисование и физкультура. Но и математика дается легко.

Уроки прерывает очередной осмотр врача. Снова гимнастика — недавно у девочки парализовало часть лица. Но куда страшнее пареза диагноз — острый лимфобластный лейкоз, о нем семья узнала полгода назад. Первым симптомом стала высокая температура, которую не удавалось сбить.

Когда стала понятна причина, Лиза перед первым курсом химиотерапии собралась с силами и сама попросила ее подстричь.

«Я на нее смотрела, не могла поверить. Она говорит: потому что вот эти все косички, хвостики давят, тянут голову. У нее головка и так болит», — рассказывает Елена Желудкова, мама Лизы.

Велосипед, яркие маски, которые она мастерила, школьные подружки — все осталось за дверями больниц. Лейкоз оказался крайне агрессивным, поразил и костный мозг, и кровь.

Лечение не дало нужного результата. У Лизы постоянно болят голова, руки, ноги. Она почти всегда подключена к капельницам. Но врачи нашли способ, как ей помочь. Нужна особая таргетная терапия. Та, что прицельно бьет по раковым клеткам. Она поможет достичь ремиссии и подготовит девочку к трансплантации костного мозга.

«Терапию данным препаратом необходимо начать в ближайшее время, поскольку мы наблюдаем очень быстрое распространение опухолевых клеток как в крови, так и в костном мозге», — объясняет врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга для детей № 1 Клиники НИИ им. Горбачевой Любовь Цветкова.

Стоимость лекарства — 2 066 018 рублей. Сумма для семьи неподъемная. Родители Лизы очень надеются на помощь неравнодушных людей.

Сама Лиза мечтает поскорее выздороветь и поехать в родной город, где ее давно ждут и родственники, и одноклассники, и десятки разноцветных драконов в ее спальне. С которыми она обязательно увидится, если мы, все вместе, ей поможем.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Лизе, обратившись напрямую в благотворительный фонд.