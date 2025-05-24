В Москву пришла аномальная жара

Воздух в ближайшие дни может прогреться до 30 градусов выше нуля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Погода

Лето пришло в Москву, как минимум, на неделю раньше обычного. Температура в городе уже поднималась до +26. И это не предел. Аномальная жара продержится еще две недели. Люди спасаются от зноя в парках и у водоемов. Многие москвичи уже открыли купальный сезон. А виноват во всем пришедший в столицу антициклон, который и принес тропическую жару. Чем это грозит — расскажет корреспондент «Известий» Андрей Титов

Это, как минимум, на неделю раньше срока. +26, духота и марево над асфальтом. В городских парках нет свободных скамеек. И свободную тень не найти.

Южный антициклон принес тропическую жару, и она задержится до начала июня.

«В метеорологии существует такое понятие „блокирующий антициклон“ или „блокирующий гребень высокого давления“. Вот сейчас он наблюдается, вот центр этого антициклонального механизма проходит через Волгу и поэтому Москва находится во первых», — поясняет Роман Вильфанд, заслуженный метеоролог РФ.

Резко вырос спрос на обслуживание климатеического оборудовнаия, на ближайшие выходные уже не найти свободную дачу в аренду. Сотни семей — уже на городских пляжах.

«Мы просто вышли, и доехали. И это было круто! Велопоход, освежиться и сейчас обратно в школу», — говорит одна из отдыхающих на пляже женщин.

«Градусов 16-17 (вода. — Прим. ред.), бодрит, холодно, обжигает…» — говорит другой отдыхающий.

Столичные пляжи явно пока еще не успели подготовиться к приему отдыхающих, но для многих купальный сезон уже считается открытым. Вопрос лишь в безопасности, контрольные исследования воды и песка произведены еще не были, как и дополнительная чистка дна. Да и инфраструктура прибрежной зоны также пока что не готова: фудкорты, зоны для барбекю и шезлонги не установлены. Но это не останавливает желающих освежиться. Только вот на свой страх и риск.

«Открывается в начале июня, ну и собственно люди отдыхают, а до этого берут пробы воды, приезжает Роспотребнадзор и говорят можно ли купаться или запрещено. То есть пока еще проб воды не было? Проб пока не было. Визуально вода чистая, особенно к весне, она может быть немножко замутненная и грязная», — говорит спасатель Александр.

Из-за резкого перепада температур и давления в зоне риска находятся все, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не закончился и период цветения — трудное время для аллергиков с учетом безветренной и сухой погоды.

«Дело в том, что пыль и все, что оседает — пыльца, различные взвеси — они начинают подниматься в воздухе за счет конвекции. И мы можем просто вдыхать вот эти вот неприятности, которые на поверхности земли. Пыль, частицы растений и так далее. Поэтому для больных бронхиальной астмой, заболеваниями легких, это может быть достаточно серьезным испытанием», — предупреждает врач кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук.

Аномальное потепление — во многих регионах. Начиная с субботы, температура будет только подниматься и уже ко вторнику может достигнуть рекордных 30 градусов

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