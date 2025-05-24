Личное пространство и благодарность: что поможет укрепить отношения

Она отметила, что гармония в паре строится на уважении, честности и умении быть собой.

Для улучшения отношений стоит критиковать друг друга конструктивно и не жертвовать своими хобби ради партнера. Такие советы для пар дала детский и семейный психолог Екатерина Кес в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Вам мои рекомендации покажутся слишком простыми, обычными и очевидными, но, к сожалению, именно на такие вещи мы так мало обращаем внимание и зачастую их игнорируем. А они оказываются очень-очень значимыми для наших отношений», — отметила специалист.

Критиковать вторую половинку нужно конструктивно

По словам Екатерины, часто в парах замечания звучат как упреки. В них должна быть конкретика и понятный посыл. Критика должна быть сформулирована в виде просьбы. Человек инстинктивно на любое обвинение хочет оправдаться, отстоять себя или обидеться. Так работает защитный механизм психики.

«Например, лучше сказать: «Пожалуйста, убирай свои вещи из коридора и переноси их в комнату, чтобы они здесь не лежали и не заслоняли проход». Согласитесь, это намного более конкретно, понятно и менее обидно, чем «Вечно ты все разбрасываешь», — объяснила психолог.

Не забывайте про благодарность

Нельзя допускать в общении с партнером только критику и замечания. Нужно признавать вклад избранника в бытовую жизнь, уход за детьми, финансовое благополучие пары или семьи.

«Вы можете сказать: „Это его обязанность! Все должны это делать. Почему я должна как-то отдельно это выделять и говорить об этом?“. И именно эта установка как раз приводит к тому, что общение супругов часто больше похоже на обмен недовольством», — рассказал Екатерина Кес.

По словам специалиста, каждому человеку важно чувствовать, что его усилия и вклад в отношения не напрасны. Когда партнер услышит благодарность, ему захочется делать все больше и больше.

Не жертвуйте интересами ради второй половинки

Эксперт отметила, что семейные психологи, которые изучали счастливые пары, что каждый из участников отношений имеет свои увлечения и хобби. Такие союзы держатся крепче и дольше. В них царит взаимопонимание, гармония и доверие.

«Это должны быть какие-то свои хобби и интересы, которые приносят много положительных эмоций. Даже если ваш супруг или супруга не понимает, не разделяет эти ваши интересы — это не повод от них отказываться. Имея что-то такое, что приносит вам много радости, удовольствия, что вы делаете с большим вдохновением, вы принесете пользу вашим отношениям», — поделилась Кес.

По словам психолога, положительные эмоции и активности для снятия эмоционального напряжения только обогатят совместную жизнь.

Дайте личное пространство друг другу

У каждого человека есть потребность в личном пространстве. У кого-то она более выражена, у кого-то менее. Однако почти всем нужно так или иначе оставаться наедине с собой и своими мыслями.

«Не стоит это воспринимать как угрозу вашим отношениям в паре или как сигнал того, что чувства начали угасать. Это совершенно нормально. И важно давать возможность побыть одному друг другу», — объяснила психолог.

Желательно, чтобы у партнера было свое отдельное, выделенное в доме место, о котором оба договорились. Если жилплощадь не позволяет, то можно, например, выстроить личное пространство следующим образом: по очереди каждый из супругов берет детей и уходит из дома с ними гулять на определенное время.

Отдых друг от друга пойдет только на пользу отношениям. Людям важно иногда оставаться без необходимости с кем-то общаться. Не стоит «утопать» в партнере.

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