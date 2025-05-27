«Почему вы так сильно меня ненавидите?» — Дайнеко рассказала о пережитом хейте

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 39 0

Виктория Дайнеко с трудом справлялась с хейтом в начале своего творческого пути

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Слова некоторых людей доводили певицу до слез.

Певица Виктория Дайнеко с трудом справлялась с хейтом, который получала в свой адрес в начале карьерного пути. Об этом она рассказала корреспондентам 5-tv.ru на живой презентации сольного альбома артистки JALAGONIA.

Исполнительница стала участницей пятого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд» в 17 лет, одержала победу. В столь юном возрасте ей пришлось столкнуться с непростыми испытаниями, в частности, с критикой в своей адрес.

«Это было кошмарно, я плакала. Тогда еще не было соцсетей, были форумы и интернет-кафе. У меня даже дома тогда интернета не было. Я заходила зачем-то на форум музыкального проекта „Фабрика звезд“ и читала все, что пишут обо мне люди. Мне было так горько, я не понимала — за что? Вы же меня не знаете, почему вы так сильно меня ненавидите?» — вспомнила Дайнеко.

Но со временем артистка научилась извлекать из хейта пользу. Она объяснила, что своими словами люди так или иначе посылают человеку, к которому обращаются, энергию, будь то позитивное обращение или негативное. Поэтому Викория научилась принимать ее в дар.

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