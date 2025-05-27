Неизвестный попытался отравить рысь и леопарда в Московском зоопарке

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 10 0

Генеральный директор сообщил о начале внутреннего расследования. В МВД также разбираются в ситуации.

Фото, видео: Telegram/ Светлана Акулова /svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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В Московском зоопарке неизвестный мужчина намеренно бросил таблетки в вольеры с рысями и леопардом Мизером. Об этом в своем Telegram-канале рассказала генеральный директор Светлана Акулова.

По ее словам, при плановом осмотре клеток сотрудники обнаружили разбросанные препараты неизвестного состава. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

тексттекст. Telegram/ Светлана Акулова /svetlanaakulova1

«Это не случайность, не шалость – это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», – написано в сообщении.

В зоопарке уже начали внутреннее расследование и обратились к правоохранительным органам с просьбой возбудить уголовное дело.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молния ударила в зоопарк на юге Франции. Пожарные подтвердили, что помощь оказали 12 пострадавшим, среди которых были четверо несовершеннолетних. Одна из посетительниц получила серьезные травмы.

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