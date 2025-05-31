Геомагнитная непогода: на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс плазмы

Последствия данного явления настигнут Землю уже 1 июня.

Крупнейшая в 2025 году вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным, опубликованным на сайте лаборатории, вспышка, приближенная к классу Х, произошла на Солнце 31 мая.

«Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения. Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100», — уточнили специалисты.

Результатом этого, по прогнозам экспертов, станет крупнейшая серия магнитных бурь в текущем году, их пик может достичь значения G4, при том, что G5 это — высший уровень геомагнитной активности на Земле. Вероятность того, что бури достигнут максимального значения, всего 2%.

До Земли облако плазмы доберется вечером 1 июня.

Сила солнечных вспышек делится на пять категорий: А, В, С, М и Х. Минимальный показатель — это А0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите нашей планеты и равен десяти нановатт на квадратный метр. Каждая следующая буква означает, что значение относительно предыдущей увеличилось в десять раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что длительность магнитной бури на Земле составила больше суток.