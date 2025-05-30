Аномальная активность: длительность магнитной бури на Земле составила больше суток

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Длительность магнитной бури на Земле составила больше суток

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Тема:
Погода

Воздействие на россиян усилится на фоне жаркой погоды в регионах.

Земля оказалась под воздействием мощной магнитной бури. Она практически достигла максимального уровня.

Силы геошторма достаточно, чтобы вызвать дискомфорт у метеозависимых. А врачи предупредили, что ощутить влияние бури смогут даже те, кого возмущения в атмосфере обычно обходят стороной. Всему виной аномально жаркая погода. Солнечная активность в сочетании с высокими температурами сильно нагружают сердечно-сосудистую систему.

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