Датчанку будут заочно судить за вторжение в Курскую область

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Назначена дата заседания по делу о вторжении датчанки в Курскую область

Датчанку будут заочно судить за участие во вторжении в Курскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Курская область

Женщина объявлена в международный розыск.

Вторгшуюся в Курскую область датчанку-наемника будут заочно судить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, где и будет проходить рассмотрение дела.

«По итогам предварительных слушаний уголовное дело в отношении Йоргенсен Аннабель Кристин Уль назначено к рассмотрению в открытом режиме, в заочной форме. Дата первого заседания по существу запланирована на 9 июня», — уточнили представители суда.

Фото: Telegram/ВОЕНСЛЕД/VOENSLED

Йоргенсен предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: «незаконное ношение оружия», «незаконное пересечение границы с применением насилия», «участие наемника в вооруженном конфликте», «контрабанда взрывных устройств и боеприпасов», «террористический акт».

Датчанка объявлена в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд заочно приговорил иностранного наемника к 14 годам тюрьмы за службу в ВСУ.

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