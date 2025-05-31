Среди раненых есть дети.

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам Хинштейна, у двоих детей из Льговского района минно-взрывная травма, их состояние средней степени тяжести. Оба ребенка находятся под присмотром медиков.

В Рыльске пострадавшими числятся шесть человек, их состояние оценивается как среднетяжелое. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в Курскую областную больницу.

Рано утром 31 мая украинские беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома в Рвыльске. На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Также БПЛА ударили по соседнему дому, где в результате пострадал третий этаж. В одной из квартир там также начался пожар.

В обоих случаях возгорания были оперативно ликвидированы. Всех жителей эвакуировали. Людям предложили временное размещение, однако почти все предпочли поехать к родственникам.

Помимо того, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж.

Как отметил Хинштейн, все экстренные службы работают на местах, там же ситуацию контролирует глава района.

Власти Курской области пообещали людям максимальную поддержку в восстановлении разрушенного жилья.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ отодвигают ВСУ от нашей границы.