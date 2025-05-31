Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Курской области возросло до 14

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область возросло до 14

Возросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Среди раненых есть дети.

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам Хинштейна, у двоих детей из Льговского района минно-взрывная травма, их состояние средней степени тяжести. Оба ребенка находятся под присмотром медиков.

В Рыльске пострадавшими числятся шесть человек, их состояние оценивается как среднетяжелое. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в Курскую областную больницу.

Рано утром 31 мая украинские беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома в Рвыльске. На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Также БПЛА ударили по соседнему дому, где в результате пострадал третий этаж. В одной из квартир там также начался пожар.

В обоих случаях возгорания были оперативно ликвидированы. Всех жителей эвакуировали. Людям предложили временное размещение, однако почти все предпочли поехать к родственникам.

Помимо того, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж.

Как отметил Хинштейн, все экстренные службы работают на местах, там же ситуацию контролирует глава района.

Власти Курской области пообещали людям максимальную поддержку в восстановлении разрушенного жилья.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ отодвигают ВСУ от нашей границы. 

Тема:
Курская область
31 мая
В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
30 мая
Более 54 тысяч жителей Курской области признаны пострадавшими от действий ВСУ
29 мая
ВСУ нанесли удар по больнице в Курской области
29 мая
Идет зачистка: в Курской области ВС РФ разминируют освобожденные районы
27 мая
Свыше 300 жителей приграничья Курской области погибли после вторжения ВСУ
25 мая
Вертолет Путина попал в эпицентр атак беспилотников ВСУ в Курской области
25 мая
ВС РФ после освобождения Курской области создают зону безопасности вдоль границы
25 мая
«Одна команда»: Путин подчеркнул значение единства страны в ходе визита в Курскую область
25 мая
На страже: вдоль границы с Курской областью создают буферную зону для защиты от обстрелов ВСУ
24 мая
СК: удар боевиков ВСУ по Льгову был нанесен с использованием системы HIMARS
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
В Москве подвели итоги конкурса короткометражного кино о подвигах героев ВОВ
10:51
«С удовольствием»: Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении»
10:30
Эксклюзивные эксперименты и открытия: как создавался научно-популярный проект «Тело как гаджет»
10:12
Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Курской области возросло до 14
10:00
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:38
«Я был очень недоволен»: Шепелев рассказал про неприятное знакомство с Чеховой

Сейчас читают

В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
Выбросили из окна во время пожара: умерла 10-летняя падчерица блогера Нармин
Тяжесть славы: психолог прокомментировал эпатажное поведение Глюкозы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025