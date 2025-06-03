Почти 100% «алтайского меда» делают в других регионах РФ

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Производители используют географическую привязку как маркетинговый ход.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Почти весь алтайский мед (95% продукта на полках магазинов) не имеет никакого отношения к этому региону. К такому выводу пришли в Россельхознадзоре.

Выяснилось, что многие бизнесмены используют территориальный принцип как знак качества, который у всех на слуху. И благодаря надписи на этикетке повышают продажи своей продукции.

На деле товар могут изготавливать в любой географической точке страны. На этом попались более 300 компаний.

Проверяли и другую продукцию. Выяснилось, что адыгейский сыр — производят, например в Воронеже, Белгороде и Татарстане.



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