Это бесплатно! Какие спортивные мероприятия посетить в Москве в выходные

Они уже стартовали и ждут посетителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале перечислил спортивные мероприятия в рамках фестиваля «Лето в Москве», которые уже доступны для посещения. Все они бесплатные.

На 50 столичных площадках можно поиграть в волейбол и настольный теннис, погонять в скейт-парке, пройти подготовку к выполнению нормативов ГТО.

Также уже открыт для посещения «Шахматный сквер».

«Здесь проходят мастер-классы, партии с гроссмейстерами, а также организованы интерактивы, фотозоны и детские зоны», — уточняет Собянин.

В рамках программы «Спортивные выходные» в Москве доступны даже тренировки с инструктором. Можно позаниматься йогой, сделать растяжку, заучить несколько танцевальных движений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице проведут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве». Активности будут направлены на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. Занятия уже начались и идут более чем на 50 площадках московского проекта «Спортивные выходные», среди которых ВДНХ, Центральный рынок на Трубной, парки города.