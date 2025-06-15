Всех российских музыкантов эвакуировали из Ирана

Минкультуры РФ Любимова: все российские музыканты покинули территорию Ирана
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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В благодарность за помощь инструменталисты выступят в Азербайджане.
Все российские музыканты, участники Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, находившиеся в Иране, пересекли границу с Азербайджаном. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Все живы и здоровы! Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу», — написала министр в своем Telegram-канале.
По словам Любимовой, в благодарность за помощь музыканты выступят в Баку. Концерт запланирован на 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский рэпер Offset не смог прибыть в Москву для участия в концерте из-за отмены рейсов. Причиной стал вооруженный конфликт между Ираном и Израилем. Концерт должен был состояться 14 июня в «МТС Live Холле».
Другие участники шоу — Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump — успели прибыть в Россию до того, как воздушное пространство над странами Ближнего Востока было закрыто, и вышли на сцену в соответствии с расписанием.
Ранее организаторы из Say Agency обращались к зрителям с просьбой не отказываться от посещения концерта и поддержать тех исполнителей, которые смогли добраться до Москвы.
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