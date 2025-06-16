Главное — достижения: рейтинг российских вузов будет зависеть от выпускников

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Государственный рейтинг российских вузов и колледжей впервые появился в РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Новая система статуса образовательных учреждений поможет и абитуриентам, и работодателям.

В России появился первый государственный рейтинг вузов и колледжей. Как сообщают «Известия», рейтинг расставляет учебные заведения не по уровню известности и престижу, а по реальным достижениям выпускников.

В частности, специалисты оценивают их востребованность на рынке труда. Благодаря такому подходу, помимо столичных вузов, в рейтинг попал, например, Заполярный государственный университет.

Там готовят первоклассных инженеров. Новый инструмент упростит абитуриентам выбор будущей профессии. А работодателям — поиск нужных специалистов.

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