Главное — достижения: рейтинг российских вузов будет зависеть от выпускников
Государственный рейтинг российских вузов и колледжей впервые появился в РФ
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Новая система статуса образовательных учреждений поможет и абитуриентам, и работодателям.
В России появился первый государственный рейтинг вузов и колледжей. Как сообщают «Известия», рейтинг расставляет учебные заведения не по уровню известности и престижу, а по реальным достижениям выпускников.
В частности, специалисты оценивают их востребованность на рынке труда. Благодаря такому подходу, помимо столичных вузов, в рейтинг попал, например, Заполярный государственный университет.
Там готовят первоклассных инженеров. Новый инструмент упростит абитуриентам выбор будущей профессии. А работодателям — поиск нужных специалистов.
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