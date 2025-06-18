Орешкин указал на появление новых центров экономического роста в мире

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Заместитель руководителя администрации президента РФ выступил на сессии «Формируя новую платформу глобального роста» в рамках ПМЭФ-2025.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Экономики стран «Большой семерки» (G7) больше не являются центрами глобального роста. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин во время сессии ПМЭФ-2025 «Формируя новую платформу глобального роста».

«Центры силы меняются. Если раньше это были экономики так называемой „большой семерки“, которая уже давно не является большой, то сейчас это новые центры роста», — сказал он.

Орешкин отметил, что теперь за экономический рост отвечает большая часть глобальной экономики, хотя еще несколько десятилетий назад правили страны глобального юга и востока.

Он подчеркнул необходимость формирования новой платформы глобального роста и ведения открытого диалога по строительству мирового будущего.

Более того, нельзя забывать и о том, почему все эти события происходят, добавил Орешкин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Для участия в форуме в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях форума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объем контрактов на ПМЭФ-2025 может достигнуть семь с половиной триллионов рублей.

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