Орешкин указал на появление новых центров экономического роста в мире

Заместитель руководителя администрации президента РФ выступил на сессии «Формируя новую платформу глобального роста» в рамках ПМЭФ-2025.
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru
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Экономики стран «Большой семерки» (G7) больше не являются центрами глобального роста. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин во время сессии ПМЭФ-2025 «Формируя новую платформу глобального роста».
«Центры силы меняются. Если раньше это были экономики так называемой „большой семерки“, которая уже давно не является большой, то сейчас это новые центры роста», — сказал он.
Орешкин отметил, что теперь за экономический рост отвечает большая часть глобальной экономики, хотя еще несколько десятилетий назад правили страны глобального юга и востока.
Он подчеркнул необходимость формирования новой платформы глобального роста и ведения открытого диалога по строительству мирового будущего.
Более того, нельзя забывать и о том, почему все эти события происходят, добавил Орешкин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема мероприятия в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Для участия в форуме в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях форума.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что объем контрактов на ПМЭФ-2025 может достигнуть семь с половиной триллионов рублей.
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