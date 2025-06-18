На одной из первых сессий ПМЭФ обсудили перспективы соцсетей и онлайн-платформ
Развитие национальных онлайн-платформ обсудили на полях ПМЭФ
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Участники встречи отметили, что спрос на российский продукт есть в Китае и США.
Девяносто процентов россиян зарегистрированы во «ВКонтакте», об этом заявили в компании на сессии, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Главная задача развития «ВКонтакте» — сделать так, чтобы сервис стал так называемой «платформой первого выбора». То есть, чтобы люди смогли там реализовать свои запросы и находить ответы на любые вопросы.
Участники встречи отмечают: российскими соцсетями сейчас пользуются и в других странах, в том числе в Китае и США.
Так, генеральный директор НМГ Светлана Баланова считает, что сейчас необходимо пробовать разные форматы и не игнорировать тот факт, что у молодого поколения преобладает клиповое мышление.
«Мы можем раздражаться на тему того, что молодежь обладает клиповым мышлением и хочет смотреть короткий контент. Тем не менее игнорировать такой тренд мы не можем. И вот для меня был очень важным эксперимент. Мы сняли специальный сериал, снимали его для VK, «Наш гараж». Мы изначально планировали его показывать сразу на онлайн-платформе. Короткие серии по 12-15 минут.
И что для нас было очень важным, для нас это был чистый эксперимент, мы никогда не производили продукт только для онлайн-платформы. И вот надо сказать, мы сейчас на прошлой неделе, по-моему, выпустили уже последние серии, и что мы видим в этом эксперименте? Мы уже получили показатели и по досмотрам, и по вовлеченности на 30-40% выше рыночных бенчмарков», — отметила Светлана Баланова.
Она также добавила, что в будущем именно контент станет полем «битвы» между онлайн-платформами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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