В ход пошли авианосцы: США активно наращивают поддержку Израиля
США активно наращивают поддержку Израиля
Фото, видео: www.globallookpress.com/© Mc3 Jason Tarleton/U.S. Navy; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За активное военное участие выступают многие американские сенаторы.
Тем временем США активно наращивают поддержку Израиля. В регион отправляют все больше авианосцев. Как сообщает телеканал ABC, в ближайшие двое суток станет понятно, вступят ли Штаты в войну.
Накануне президент США Дональд Трамп провел совещание с советниками по нацбезопасности. За активное военное участие выступают многие сенаторы, которые совсем не разбираются в происходящем на Ближнем Востоке. Интервью одного из них журналисту Такеру Карлсону очень показательно.
Республиканец Тед Круз признался, что не является экспертом по Ирану. Причем настолько, что даже не знает численность населения страны, на которую хочет направить американские ракеты. Он заявил, что ему вообще безразлично — 80, 90 или 100 миллионов там проживает. Но уверен, что правительство должно быть свергнуто.
Ранее команда американского журналиста опубликовала письмо, в котором утверждается, что Трамп не только знал о предстоящей атаке Израиля на Иран, но и является соучастником нанесенных ударов.
- 18 июн
- В ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану
- 18 июн
- Иран направил США ноту протеста из-за угроз Трампа в сторону страны
- 18 июн
- Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией
- 18 июн
- Иран впервые запустил по Израилю баллистическую ракету средней дальности
- 18 июн
- Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
- 18 июн
- Израиль атаковал завод по производству ракет в Иране
- 18 июн
- Захарова: Иран из-за контратак на Израиль выставляется Западом как агрессор
- 18 июн
- Захарова: удары Израиля по Ирану — угроза и региону, и миру
- 18 июн
- Последствия неминуемы: Иран может стать для США «вторым Вьетнамом»
- 18 июн
- Иран принял меры по защите своих ядерных объектов
Читайте также
80%
Нашли ошибку?