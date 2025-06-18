В ход пошли авианосцы: США активно наращивают поддержку Израиля

За активное военное участие выступают многие американские сенаторы.

Тем временем США активно наращивают поддержку Израиля. В регион отправляют все больше авианосцев. Как сообщает телеканал ABC, в ближайшие двое суток станет понятно, вступят ли Штаты в войну.

Накануне президент США Дональд Трамп провел совещание с советниками по нацбезопасности. За активное военное участие выступают многие сенаторы, которые совсем не разбираются в происходящем на Ближнем Востоке. Интервью одного из них журналисту Такеру Карлсону очень показательно.

Республиканец Тед Круз признался, что не является экспертом по Ирану. Причем настолько, что даже не знает численность населения страны, на которую хочет направить американские ракеты. Он заявил, что ему вообще безразлично — 80, 90 или 100 миллионов там проживает. Но уверен, что правительство должно быть свергнуто.

Ранее команда американского журналиста опубликовала письмо, в котором утверждается, что Трамп не только знал о предстоящей атаке Израиля на Иран, но и является соучастником нанесенных ударов.