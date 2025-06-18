Исаевич отметил рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП РФ

Сектор МСП становится более стабильным.

В России малый и средний бизнес продолжает укреплять свои позиции в экономике, и впервые обошел по объему нефтегазовый сектор. Об этом 18 июня «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Для нас важен качественный рост. У нас с количеством все в порядке — по итогам прошлого года доля МСП в ВВП достигла 21,7%, это максимум», — сказал он.

Он отметил, что Россия все больше приближается к уровню стран, где малый и средний бизнес является основой экономики. При этом сектор МСП становится более стабильным: компании дольше остаются на рынке, а некоторые из них даже вырастают до крупных игроков.

В частности, наблюдается значительный прогресс в таких высокотехнологичных областях, как информационные технологии, производство станков и робототехника.

«Малый бизнес уже далеко не малый — он превратился в надежного партнера, в том числе для государства в сложных технологических проектах», — отметил эксперт.

Государственная помощь также способствует развитию: значительная доля займов в ключевых отраслях предоставляется с участием государства. В результате, вопреки негативным прогнозам, сектор малого и среднего бизнеса не только удерживает свои позиции, но и усиливает свое воздействие на экономику.