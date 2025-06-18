Исаевич отметил рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП РФ

Исаевич: доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 21,7%
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Сектор МСП становится более стабильным.
В России малый и средний бизнес продолжает укреплять свои позиции в экономике, и впервые обошел по объему нефтегазовый сектор. Об этом 18 июня «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Для нас важен качественный рост. У нас с количеством все в порядке — по итогам прошлого года доля МСП в ВВП достигла 21,7%, это максимум», — сказал он.
Он отметил, что Россия все больше приближается к уровню стран, где малый и средний бизнес является основой экономики. При этом сектор МСП становится более стабильным: компании дольше остаются на рынке, а некоторые из них даже вырастают до крупных игроков.
В частности, наблюдается значительный прогресс в таких высокотехнологичных областях, как информационные технологии, производство станков и робототехника.
«Малый бизнес уже далеко не малый — он превратился в надежного партнера, в том числе для государства в сложных технологических проектах», — отметил эксперт.
Государственная помощь также способствует развитию: значительная доля займов в ключевых отраслях предоставляется с участием государства. В результате, вопреки негативным прогнозам, сектор малого и среднего бизнеса не только удерживает свои позиции, но и усиливает свое воздействие на экономику.
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