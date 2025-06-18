Губернатор Дрозденко: Ленобласть становится мировым центром газохимии

Ленинградская область становится мировым центром газохимии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в беседе с «Известиями» на ПМЭФ-2025.

По словам главы области, несмотря на санкции, региону удалось стать одним из крупнейших в мире центром по газопереработке и газохимии.

«Сегодня мы подписали соглашение на 178 миллиардов рублей по глубокой переработке газа, транспортировки и отгрузки», — добавил губернатор.

Он уточнил, что суть предстоящего проекта заключается в разделении «жирного» газа на составляющие. Это позволит создавать различную продукцию на основе полученных веществ.

Кроме того, регион занимает лидирующие позиции в Европе по перевалке минеральных удобрений. За прошедший год порт Усть-Луга осуществил перевалку 135 миллионов тонн грузов, из них третья часть — это удобрения. Многие из которых отправились в дальние страны, например в Бразилию, уточнил Дрозденко.

Он также рассказал, что к началу активного накладывания санкций на Россию в стране не было собственного порта для отгрузки аммиака. Что ставило под сомнение существование всего аммиачного бизнеса в РФ. На данный момент эта проблема уже решена.

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