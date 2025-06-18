Губернатор Дрозденко: Ленобласть становится мировым центром газохимии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 59 0

Немаловажную роль регион играет и в перевалке минеральных удобрений.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

Ленинградская область становится мировым центром газохимии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в беседе с «Известиями» на ПМЭФ-2025.

По словам главы области, несмотря на санкции, региону удалось стать одним из крупнейших в мире центром по газопереработке и газохимии.

«Сегодня мы подписали соглашение на 178 миллиардов рублей по глубокой переработке газа, транспортировки и отгрузки», — добавил губернатор.

Он уточнил, что суть предстоящего проекта заключается в разделении «жирного» газа на составляющие. Это позволит создавать различную продукцию на основе полученных веществ.

Кроме того, регион занимает лидирующие позиции в Европе по перевалке минеральных удобрений. За прошедший год порт Усть-Луга осуществил перевалку 135 миллионов тонн грузов, из них третья часть — это удобрения. Многие из которых отправились в дальние страны, например в Бразилию, уточнил Дрозденко.

Он также рассказал, что к началу активного накладывания санкций на Россию в стране не было собственного порта для отгрузки аммиака. Что ставило под сомнение существование всего аммиачного бизнеса в РФ. На данный момент эта проблема уже решена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 70% лекарств на российском рынке — отечественного производства.

Тема:
ПМЭФ 2025
19 июн
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
19 июн
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
19 июн
Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок
18 июн
Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
18 июн
VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве
18 июн
Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития
18 июн
«Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников
18 июн
Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь
18 июн
Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией
18 июн
Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
2:38
В Подмосковье парень задушил свою девушку — его мама помогла ему закопать тело
2:18
Павел Дуров составил завещание и не забыл ни одного из своих 100 с лишним детей
1:58
Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением
1:38
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
1:20
Германия не может быть посредником в переговорах по украинскому конфликту

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
Шахматы, ордена и технологии: чему посвящены стенды на ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025