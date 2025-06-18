Мантуров отметил успехи России в импортозамещении

Мантуров: Россия готова справиться с задачами импортозамещения
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Но РФ не намерена отказываться от взаимодействия с зарубежными инвесторами.
Российские управленцы приобрели опыт работы в непростых обстоятельствах и успешно решают задачи по замещению импортных товаров. Об этом 18 июня в рамках панельной дискуссии «Сценарии технологической репатриации: роль и место иностранных компаний на рынке России» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сообщил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.
«Сегодня мы можем сказать, что наш менеджмент в состоянии справляться с самыми сложными вызовами и задачами с точки зрения импортозамещения», — сказал он.
Мантуров подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от взаимодействия с зарубежными инвесторами, но при этом будет следовать определенным правилам.
По его мнению, инвестиции от других стран должны быть направлены не только на развитие производственных мощностей, но и на формирование новых технологических навыков в актуальных областях.
«Но, как я уже говорил, необходимо чтобы эти инвестиции были умными. Чтобы это были вложения не просто в создание мощностей, а, в первую очередь, в создание новых технологических компетенций в тех направлениях, которые у нас еще пока требуют дополнительных развития и вложений», — подчеркнул Денис Мантуров.
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