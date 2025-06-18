Поддержка бизнеса, первые соглашения и вызовы для медиа: темы ПМЭФ

На форуме активно обсуждается будущее в сфере технологического суверенитета контента на онлайн-платформах.

Каждый стенд на форуме — настоящее произведение искусства. Гостей встречают роботы. Они играют в шахматы, разливают напитки и отвечают на вопросы. Удивить пытаются и разнообразием программ. Но, конечно, главное — это представленные там проекты и разработки.

Как считают эксперты, опрошенные «Известиями», сумма контрактов, заключенных в этом году, может достичь семи с половиной триллионов рублей. Форум — это прежде всего витрина для российских регионов и компаний. О самых ярких событиях первого дня расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

С каждым годом на форуме их все больше: роботы играют в шахматы, подают еду и напитки и, конечно, отвечают на вопросы. София (так зовут робота) обращает внимание, что экономика России сталкивается с давлением. Беспристрастная нейросеть тут же добавляет: Россия с этим справляется хорошо. Иначе в Петербург не приехали бы представители 140 стран.

«Это просто умопомрачительно, как такие страны, как Россия, пытаются делится будущим, активно его создают, решая проблемы», — отмечает представитель Уганды Марвин Тумвиси.

«Я из Южной Африки. Южная Африка является частью БРИКС, наша провинция работает напрямую с правительством Петербурга», — рассказал представитель Южной Африки Табанг Ткани.

Бахрейн — страна-гость этого года. Хоть и маленькая по площади, но не по размерам капиталов монархия Персидского залива заинтересована в развитии отношений с нашей огромной страной.

«РФ — очень важная страна. Мы видим много возможностей по газу, нефти, технологиям и фармацевтике. Так что на этом форуме мы концентрируем наше внимание на этих областях», — подчеркнул председатель комитета по финансовым и экономическим вопросам Совета представителей Бахрейна Ахмед Сабах Салман Альсалум.

«Сегодня мы представили автомобиль, которого в новейшей истории АвтоВАЗа в XXI веке еще не было. <…> Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине (2026 года), на границе второго-третьего квартала будет старт продаж Lada Azimut», — рассказал «Известиям» президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

В первый день форума говорят о развитии и поддержке нашего малого и среднего бизнеса, обсуждают, при каких условиях зарубежные компании, хлопнувшие дверями, могли бы вернуться на российский рынок.

«Сначала пусть санкции поспособствуют, чтобы отменили, а потом пусть приходят. И поговорим», — отметил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Тем более когда за три года в импортозамещении удалось сделать так много в самых разных отраслях, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Бизнес сегодня активно развивается с точки зрения развития импортозамещения и занимает те ниши, которые ранее, может быть, занимали иностранные компании. Поэтому, конечно, мы это приветствуем и будем поддерживать и действовать не в ущерб нашему бизнесу», — заверил вице-премьер РФ.

Ведь нельзя забывать о собственных достижениях. Возвращение зарубежных компаний и технологический суверенитет не исключают друг друга, подчеркивают участники дискуссий. Нужна страховка на случай неправомерных действий иностранных партнеров. Для этого необходим механизм поддержки технологических проектов на всех стадиях: от идеи до практической реализации.

«Необходимо вовлекать в экономический оборот, собственно, интеллектуальную собственность для реализации проектов техлидерства. А для этого нужна, о чем хотелось сказать, особенная поддержка всего этого процесса создания новых технологий, от исследований до практического внедрения и серийного производства. Такая кооперационная модель способна, с нашей точки зрения, обеспечить необходимую и обозначенную в концепции технологического развития бесшовность, бесшовность именно механизмов сборки, поддержки, сопровождения реализации проектов техлидерства», — отметила генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова.

На площадке форума сегодня были подписаны первые крупные соглашения. Акционерный Банк «РОССИЯ» и Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) объединят усилия для увеличения генерации зеленой энергии.

«На сегодня где-то порядка 30 миллиардов рублей инвестировано банком в проекты, связанные именно с возобновляемыми источниками энергии. Но мы считаем, это достаточно серьезный вклад банка в развитие именно этого цикла. Поэтому нам было и важно заключить соглашение с АРВЭ для того, чтобы и дальше продолжать работу в этом направлении», — рассказал заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков.

Банк «РОССИЯ» поддерживает и ежегодный региональный инвестиционный рейтинг в области возобновляемой энергетики. Это своеобразный путеводитель для инвесторов. Сегодня на форуме объявили его лидеров по разным показателям.

«На основе этой информации инвестор может принять решение, в какой регион идти реализовывать какого вида проект», — отметил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Среди ключевых тем первого дня форума — глобальные вызовы, с которыми сейчас сталкиваются российские медиа. Эксперты обсуждают, как на площадках онлайн-платформ завоевывать новую аудиторию. Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова призывает не бояться экспериментов с разными форматами, в том числе короткими, клиповыми, так популярными у молодежи.

«Мы сняли специальный сериал, снимали его для VK, „Наш гараж“. Мы изначально планировали его показывать сразу на онлайн-платформе. Короткие серии по 12-15 минут. И что для нас было очень важным, для нас это был чистый эксперимент, мы никогда не производили продукт только для онлайн-платформы. И вот надо сказать, мы сейчас на прошлой неделе, по-моему, выпустили уже последние серии, и что мы видим в этом эксперименте? Мы уже получили показатели и по досмотрам, и по вовлеченности на 30-40% выше рыночных бенчмарков», — отметила гендиректор НМГ.

Форум еще только набирает свой темп. Чтобы успеть все на сессии и встречи, кто-то передвигается вот так: и все вещи с документами при себе, и нести ничего на себе не надо.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».