Нейротехнологии и их возможности в медицине представили на ПМЭФ

Новые технологии в этой сфере требуют инновационных подходов в менеджменте.

На форуме обсуждают и отечественные разработки в медицине. Будущее российского здравоохранения впечатляет. Расширение списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, передовые методы лечения онкозаболеваний, революция в протезировании, нейротехнологии, способные создавать связь между мозгом и внешними устройствами. Обо всем этом расскажет подробнее корреспондент «Известий» Максим Прихода.

И это еще не самая сильная ее рука! Протезы у Ольги есть разные: не только по цвету, но и по функционалу.

«Каждый протез имеет свою какую-то классную, уникальную и удобную очень функцию. Поэтому, чем больше у меня рук, тем больше я всего могу», — рассказала Ольга Лукина.

Все благодаря отечественным технологиям протезирования. Они сейчас на таком уровне, что позволяют, например, заниматься мотокроссом. И язык не поворачивается называть их пользователей людьми с ограниченными возможностями.

«Мы здесь для этого как раз — показать, что возможности практически безграничны», — отметила операционный директор компании по производству протезов Екатерина Пасова.

Следующий шаг — это бионические протезы, которые не только возвращают функции настоящих рук и ног, но и добавляют новые.

Ключ к таким достижениям — нейротехнологии. Им посвящена одна из главных сессий первого дня форума. Чистый футуризм.

«Нейротехнологии позволяют регистрировать и передавать на внешние устройства функциональное состояние мозга человека, функциональное состояние его центральной нервной системы. Стоит вопрос, можно ли заглянуть теперь человеку в голову, в его мысли и прочитать эти мысли? Или даже направить эти мысли, а значит, и действия человека», — сказала кандидат медицинских наук, заместитель директора МНОИ МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, член президиума РАН Мария Воронцова.

Как в кино, можно будет выучить кунг-фу за полчаса или за ночь подготовиться к экзамену. Но как далеко могут зайти эти «игры с разумом»?

Вопросов много: например, этично ли на основе нейроданных создать копию мозга конкретного человека? Или редактировать воспоминания? Впрочем, гости форума видят: больше бонусов, чем рисков. Прямо во время сессии — опрос: боится ли аудитория сессии развития нейротехнологий.

Главное — подходить к таким модификациям ответственно.

«Применение таких технологий, нейротехнологий, в принципе невозможно без вмешательства в нервную систему человека вообще. Однако до какого предела мы можем себе позволить это вмешательство и где мы — или исследователь, или применяющий человек — скажем себе „стоп“ в этих технологиях — это уже нужно смотреть на месте», — добавила Воронцова.

А вот — нейротехнологии в действии. Тут никакого монтажа или графики: машина управляется силой мысли. С помощью нейрогарнитуры, которая считывает нейроимпульсы и позволяет играть в нейроигры, чтобы тренировать альфа-ритмы и упражняться в концентрации внимания.

Или вот интерфейс, который помогает пациентам, полностью лишенным возможности двигаться, общаться с миром.

Традиционно здесь проходит форум «Лекарственная безопасность», которая, заверяет министр здравоохранения, во многом достигнута за счет собственного производства медикаментов.

«Более 70% сегодня уже от количества упаковок на рынке — это отечественные препараты. Если посмотреть по выводу на рынок, то за последние полтора года практически 85% препаратов, которые выводятся на рынок, — отечественного производства», — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Медицинские сессии идут одновременно в нескольких залах: здесь, например, говорят об орфанных заболеваниях. Вот дискуссия о передовых методах лечения рака легких. А здесь о вечном: о борьбе с лишним весом.

Новые технологии в медицине требуют инновационных подходов в сфере менеджмента. И соглашение, подписанное сегодня на полях форума, объединит научные компетенции МГУ и управленческие ноу-хау «Сколково».

На ПМЭФ медицина вообще одна из центральных тем. Спектр вопросов самый широкий. И то, что на экономическом форуме здоровью посвящено столько внимания, говорит о том, что люди — главный капитал.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».