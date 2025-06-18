Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 53 0

Они могут способствовать увеличению доходов граждан и уменьшению разрыва в уровне благосостояния.

Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
ПМЭФ 2025

Новые разработки помогут изменить экономическую модель, внедрить больше элементов для прогнозирования и планирования. Об этом сообщил 18 июня спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Конечно, сегодня главный фактор, который, наверное, будет влиять на всю нашу жизнь, в том числе и на экономику, это новые технологии», — заявил он на сессии «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством».

Также представитель президента обратил внимание на то, что использование передовых технологий в экономической сфере будет способствовать увеличению доходов граждан и уменьшению разрыва в уровне благосостояния. Кроме того, он подчеркнул, что в будущем предложение будет формироваться в соответствии с потребностями рынка.

«Поэтому, если мы говорим, как назвать эту экономику, то, скорее всего, ближе всего будет название «экономика спроса», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
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